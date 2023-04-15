Именины Платона в 2025 году: все дни, когда Платон празднует День ангела

Одно время это имя вообще исчезло, но теперь снова в ходу

Мужское имя Платон на сегодняшний день, конечно, не самое популярное, однако все равно древнее и очень красивое. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Платона в течение года.

Значение имени Платон

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "широкоплечий". На территорию современной Украины оно пришло вместе с христианством из Византии, долгое время было редким, а во второй половине XX века вовсе исчезло. Однако последние годы оно вновь используется, хоть и редко.

Встречаются такие разговорные формы имени Платон как Платоша, Платоня, Плата, Тоха, Платонка.

Считается, что носители имени Платон обычно вдумчивые, умные, доброжелательные, преданные, щедрые и великодушные, хоть и не всегда внимательные. Также они часто бывают слишком погружены в собственные мысли, из-за чего кажутся отстраненными от мира.

Когда День ангела Платона?

Носители имени Платон отмечают свои именины 2 раза в году по церковному православному календарю:

5 апреля, - Платон Студийский;

18 ноября, - Платон Анкирийский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго не рекомендуется дарить мужчинам по народным приметам.