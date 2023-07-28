Іменини Маргарити: коли всі Дні ангела Марго, і що потрібно знати про носійок цього імені

Різні форми цього імені широко поширені по всьому світу

Жіноче ім’я Маргарита дуже давнє, гарне, хоч і не дуже поширене зараз в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі Дні ангела Маргарити протягом року

Значення імені Маргарита

Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "перлина" або "дочка світла". Крім того, "маргарітос" — один з епітетів, який застосовувався до богини краси і покровительки моряків Афродіти. Також зустрічаються такі форми імені як Мара, Рита, Марго, Маргарет, Маргаритка, Меггі, Мардж, Мег, Меган, Грета, Гретель, Гретхен, Моллі, Пеггі.

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Найбільш популярним ім’я було в середньовічній Англії та США в 16-18 столітті, проте досі у багатьох країнах зустрічаються різні його форми.

Вважають, що носії імені Маргарита зазвичай сильні духом, енергійні, прямолінійні, практичні, дбайливі, мають лідерські якості та талант до творчості, але також примхливі, емоційні та не прощають образи.

Коли День ангела Маргарити?

Носії імені Маргарита святкують іменини один раз на рік за церковним православним календарем:

18 липня, — великомучениця Марина (Маргарита) Антіохійська.

Вітання з Днем ангела Маргарити

Пропонуємо пару листівок, якими можна коротко привітати Маргариту з іменинами:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не можна дарувати жінкам за народними прикметами.