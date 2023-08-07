Анфіса: що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Фіси протягом року

Це ім’я незаслужено забуте за останні десятиліття

Жіноче ім’я Анфіса нехай не найпопулярніше на сьогоднішній день, але дуже красиве та давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли кожен день ангела Анфіса протягом року.

Значення імені Анфіса

Це ім’я має давньогрецьке походження і означає "квітуча". Воно в давнину поширилося в Київську Русь разом із християнством, проте вже приблизно півстоліття втратило популярність.

Зустрічаються такі форми імені Анфіса як Фіса, Анфіска, Фізуня, Фіза і навіть Аня.

Прийнято вважати, що носії імені Анфіса благодушні та цілеспрямовані, мають потяг до хорошого життя та маніпуляцій, вміють добре "працювати на публіку". Анфіси зазвичай подобаються чоловікам, і стають добрішими, якщо по-справжньому закохуються.

Коли День ангела Анфіси?

Носії імені Анфіса святкують іменини три рази на рік за церковним православним календарем:

27 червня, — преподобна Анфіса Мантінейська;

27 серпня, — мучениця Анфіса (Анфуса) Нова;

8 грудня, — мучениця Анфіса Римська.

Вітання з Днем ангела Анфіси

Ми підготували вам пару гарних листівок, за допомогою яких можна привітати Анфісу з іменинами:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено передаровувати за народними прикметами.