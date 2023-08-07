Анфиса: что значит это имя и когда все Дни ангела Фисы в году

Это имя незаслуженно забыто в последние десятилетия

Женское имя Анфиса пусть не самое популярное на сегодняшний день, но очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло и когда каждый День ангела Анфиса в году.

Значение имени Анфиса

Это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "цветущая". Оно в древности распространилось в Киевскую Русь вместе с христианством, однако уже приблизительно полвека как потеряло популярность.

Встречаются такие формы имени Анфиса как Фиса, Анфиска, Физуня, Физа, и даже Аня.

Принято считать, что носительницы имени Анфиса благодушные и целеустремленные, имеют тягу к хорошей жизни и манипуляциям, умеют хорошо "работать на публику". Анфисы обычно нравятся мужчинам, и становятся добрее, если по-настоящему влюбляются.

Когда День ангела Анфисы?

Носительницы имени Анфиса празднуют именины три раза в году по церковному православному календарю:

27 июля, — преподобная Анфиса Мантинейская;

27 августа, — мученица Анфиса (Анфуса) Новая;

8 декабря, — мученица Анфиса Римская.

Поздравления с Днем ангела Анфисы

Мы подготовили для вас пару красивых открыток, с помощью которых можно поздравить Анфису с именинами:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено передаривать по народным приметам.