У Франції росіяни "приписали" собі фільм Параджанова "Тіні забутих предків"

Українську стрічку "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова "хороші росіяни" вважають частиною "російської культури"

Нахабності та несмаку "хороших росіян" немає меж, зокрема про це говорять безглузді фільми РФ про війну з Україною. А нещодавно стало відомо про ще один кричущий випадок, пов'язаний із фестивалем російського кіно, що відбудеться у Франції.

У Парижі та Таверні на заході планують показати українську стрічку "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова як частину "російської культури", на це відреагувало посольство України, пише Укрінформ. Фестиваль організовує асоціація "Інша Росія" в пам’ять про Олексія Навального.

Посольство України у Франції наголосило, що це нахабний крок з боку російських "митців" та організаторів. У посольстві вважають, що використання українського кінопродукту на фестивалі "російського фільму" є кричущим випадком культурної апропріації. Українці закликають французьку владу вжити відповідних заходів для відновлення справедливості.

Головні герої в українських традиційних костюмах

"Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль "російського фільму" спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними", – висловилися в посольстві.

У свою чергу організатори фестивалю закликають своїх гостей "відкрити та перевідкрити найкраще з російського кіно, минулого та сьогодення". Цікаво, що "Тіні забутих предків" росіяни планують показувати зі зміненою назвою – "Вогненні коні".

Організатори заходу наголосили, що необхідно продовжувати захищати та просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно.

Цей випадок є черговим прикладом того, як Росія намагається загарбати собі українську культуру, мистецтво та історію, перекручуючи все на свій лад. Важливо, щоб світова спільнота усвідомлювала масштаб цієї проблеми.

Додамо, що фільм 1964 року знятий за мотивами повісті "Тіні забутих предків" українського письменника Михайла Коцюбинського. Режисером стрічки є український кінорежисер грузинського походження Сергій Параджанов. Фільм здобув численні нагороди на міжнародних кінофестивалях, а також був заборонений до показу за радянської влади з 1972 по 1988 рік через мотиви "націоналізму".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні здобув популярність примітивний російський серіал "Слово пацана". Пропаганда орієнтована на юних росіян, але під неї потрапили й українці.