Во Франции россияне "приписали" себе фильм Параджанова "Тени забытых предков"

Украинскую ленту "Тени забытых предков" Сергея Параджанова "хорошие россияне" считают частью "российской культуры"

Наглости и безвкусицы "хороших россиян" нет предела, в частности об этом говорят бессмысленные фильмы РФ о войне с Украиной. А недавно стало известно об еще одном вопиющем случае, связанном с фестивалем российского кино, который состоится во Франции.

В Париже и Таверне на мероприятии планируют показать украинскую ленту "Тени забытых предков" Сергея Параджанова как часть "российской культуры", на это отреагировало посольство Украины, пишет Укринформ. Организацией фестиваля занимается ассоциация "Другая Россия" в память об Алексее Навальном.

Посольство Украины во Франции подчеркнуло, что это наглый шаг со стороны российских "художников" и организаторов. В посольстве считают, что использование украинского кинопродукта на фестивале "российского фильма" является вопиющим случаем культурной апроприации. Украинцы призывают французские власти принять соответствующие меры для восстановления справедливости.

Главные герои в украинских традиционных костюмах

"Культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии. Известно, что годами этот фестиваль "российского фильма" опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются прежними", — высказались в посольстве.

В свою очередь, организаторы фестиваля призывают своих гостей "открыть и переоткрыть лучшее из российского кино, прошлого и настоящего". Интересно, что "Тени забытых предков" россияне планируют показывать под другим названием — "Огненные кони".

Организаторы мероприятия подчеркнули, что необходимо продолжать защищать и продвигать русскую культуру, в частности, в области кино.

Этот случай является очередным примером того, как Россия пытается захватить себе украинскую культуру, искусство и историю, извращая все на свой манер. Важно, чтобы мировое сообщество осознавало масштаб этой проблемы.

Напомним, что фильм 1964 года снят по мотивам повести украинского писателя Михаила Коцюбинского. Режиссером фильма является украинский кинорежиссер грузинского происхождения Сергей Параджанов. Картина получила многочисленные награды на международных кинофестивалях, а также была запрещена к показу при советской власти с 1972 по 1988 год из-за мотивов "национализма".

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