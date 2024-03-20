Соня Морозюк уперше після розриву з Гринкевичем показалася на публіці: як вона зараз виглядає (фото, відео)

Художниця дала перше інтерв’ю після скандалу

Українська художниця Соня Морозюк, яка опинилася у центрі скандалу із родиною Гринкевичів, уперше після скандальних подій вийшла на зв’язок із підписниками. І треба сказати, що вона не лише змінила зовнішність, а й наважилася на велике інтерв’ю.

Вперше з 17 січня Соня опублікувала новий пост у своєму Instagram — анонс великого інтерв’ю у Дмитра Гордона. А потім додала ще й спільне фото із ним.

Як видно, художниця змінила стиль — тепер вона носить коротку стрижку "під хлопчика" і без кокетливих кучерів. А ще тепер вона носить брекети, які також вплинули на її зовнішність.

Як виглядає Соня Морозюк зараз і як виглядала раніше

На інтерв’ю до Гордона Соня Морозюк прийшла у скромному вбранні — джинсах та футболці з англійським написом: "Не даю без декларації". При цьому на її обличчі був лише легкий макіяж із чітко підведеними бровами.

У підписі до анонсу інтерв’ю Морозюк заявила: "Це мій перший і єдиний коментар, пов’язаний із ситуацією, що склалася. В інтерв’ю я відповіла на всі питання, що стосуються мене особисто".

Зазначимо, що в інтерв’ю Соня Морозюк відповідала на запитання про свого колишнього нареченого Романа Гринкевича та скандал навколо його родини, яку звинувачують у корупції та крадіжках у ЗСУ.

Проте, українці, судячи з коментарів під інтерв’ю, не дуже вірять словам Соні Морозюк, художницю нещадно критикують та хейтять.

Коментарі під інтерв’ю Соні Морозюк

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі бурхливо відреагували на заяву Соні Морозюк про розрив із Гринкевичем. Дівчина заявила, що нічого не знала про доходи свого нареченого.