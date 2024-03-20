Соня Морозюк впервые после разрыва с Гринкевичем показалась на публике: как она сейчас выглядит (фото, видео)
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Художница дала первое интервью после скандала
Украинская художница Соня Морозюк, которая оказалась в центре скандала с семьей Гринкевичей, впервые после скандальных событий вышла на связь с подписчиками. И надо сказать, что она не только сменила внешность, но и отважилась на большое интервью.
Впервые с 17 января Соня опубликовала новый пост в своем Instagram — анонс большого интервью у Дмитрия Гордона. А потом добавила еще и совместное фото с ним.
Как видно, художница поменяла стиль — теперь она носит короткую стрижку "под мальчика" без кокетливых кудрей. А еще теперь она носит брекеты, которые также отразились на внешности.
На интервью к Гордону Соня Морозюк пришла в скромном наряде — джинсах и футболке с английской надписью: "Не даю без декларации". При этом на ее лице был лишь легкий макияж с четко подведенными бровями.
В подписи к анонсу интервью Морозюк заявила: "Это мой первый и единственный комментарий, связанный со сложившейся ситуацией. В интервью я ответила на все вопросы, касающиеся меня лично".
Отметим, что в интервью Соня Морозюк отвечала на вопросы о своем бывшем женихе Романе Гринкевиче и скандале вокруг его семьи, которую обвиняют в коррупции и кражах у ВСУ.
Однако, украинцы, судя из комментариев под интервью, не очень верят словам Сони Морозюк, художницу беспощадно критикуют и хейтят.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети бурно отреагировали на заявление Сони Морозюк о разрыве с Гринкевичем. Девушка заявила, что ничего не знала о доходах своего жениха.