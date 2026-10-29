Схожі на вигляд та смак: як прямо в магазині відрізнити справжній сир від дешевого аналога

Що шукати на етикетці, чому плавлення не допомагає при виборі та чим відрізняється харчова цінність схожих продуктів

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На магазинній полиці можуть лежати два схожі шматочки – сир та сирний продукт. На вигляд та смак вони схожі, але склад у них різний. Вибираючи, насамперед дивіться на етикетку.

Про це йдеться у матеріалі liza.ua.

Як роблять сир та сирний продукт

Звичайний сир роблять із молока: молочний білок згортається та утворює сирну масу. За інформацією Держпродспоживслужби, до складу твердого сиру входять молоко, бактеріальна закваска, сіль та сичужний фермент. При виготовленні та дозріванні білки та жири змінюються, створюючи характерні текстуру, аромат та смак.

У сирному продукті частина молочних інгредієнтів або всі вони замінені на немолочні аналоги. У складі можуть бути молоко, молочні білки, рослинні жири, крохмаль та інші компоненти, які надають продукту текстури, схожої на сирну. Наприклад, частину або весь молочний жир можуть замінити олією.

Така заміна здешевлює виробництво, тому сирний продукт зазвичай коштує менше за сир.

Що з білком, кальцієм та сіллю

Харчова цінність залежить від складу – зокрема, від того, чи замінили молочні білки крохмалем чи олією. Дослідження сирних продуктів, що продавалися у Словенії, показало, що у перевірених зразках у середньому було значно менше білка та кальцію, а солі – більше, ніж у звичайному сирі. Ці результати стосуються лише досліджених продуктів і є універсальним правилом всім аналогів.

Як відрізнити продукти у магазині

Найнадійніше прочитати назву та склад на етикетці. Виробники повинні вказувати, що саме продають: сир чи сирний продукт. Зверніть увагу на формулювання "рослинні жири" та "замінник молочного жиру": вони говорять про використання немолочних компонентів.

Порівняйте вміст білка, насичених жирів та солі. Написи на кшталт "традиційний смак" чи "преміальна якість" — маркетингові характеристики, а не заміна інформації про склад.

Консистенція та здатність плавитися теж не допоможуть надійно визначити продукт. Деякі замінники сиру добре плавляться, а деякі натуральні сири майже немає. Так можуть поводитися, наприклад, недозрілий сулугуні, бринза або добре витриманий пармезан.

Як відрізнити продукти у магазині. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Плавлений сир — теж сирний продукт?

Чи не обов’язково. Тут діє той самий принцип: перевірте назву та склад на упаковці.

Автор вихідного тексту ділиться суб’єктивним перевагою: "Рада від автора: краще завжди купувати плавлені сирки, на яких зазначено, що це саме сир, а не сирний продукт. Не знаю, як щодо плавлених сирних продуктів, але на смак вони як гума, і їм не вистачає того, за що їх люблять цінителі плавлених сирків". Це особиста оцінка смаку, а чи не об’єктивна характеристика якості всіх таких продуктів.

Плавлений сир. Фото: згенеровано/ІІ

Як відрізняється ступінь обробки

У наведеному порівнянні сирний продукт належить до четвертої групи за класифікацією NOVA – ультраобробленим продуктам, а традиційний твердий сир – до третьої, обробленим. Це зіставлення визначає аналізовані категорії. Переносити його на будь-який конкретний продукт без урахування складу та технології виготовлення не варто.

Склад та маркування допомагають відрізнити натуральний сир від сирного продукту.

Як повідомляв "Телеграф", назва продукту, його склад, відомості про молочний жир і виробника допомагають оцінити покупку надійніше, ніж зовнішній вигляд шматка або ціна. Тому уважно прочитайте список інгредієнтів та перевірте, чи є в ньому рослинні жири чи інші компоненти, нехарактерні для традиційного молочного сиру. Написи "сирний продукт" і "молокосодержащий продукт" вказують на іншу категорію товару. Саме собою наявність одного інгредієнта не доводить, що продукт підроблений.