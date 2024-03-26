Україна втратила друге місце у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024

Стало відомо, хто посунув Україну вниз у рейтингу букмекерів

Букмекери оновили рейтинг країн, які братимуть участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 року. Так, після нашого Нацвідбору Україна одразу опинилася на першому місці цього рейтингу. Однак невдовзі Україну змістила на друге місце Хорватія, а тепер ми опустилися на третю позицію.

Як свідчить таблиця рейтингу на сайті eurovisionworld.com, зараз трійка лідерів має такий вигляд: 1 місце — Хорватія, 2 місце — Італія і 3 місце — Україна.

Зазначимо, що Україну на пісенному конкурсі у шведському Мальме представлятиме дует alyona alyona та Jerry Heil. Вони з піснею Teresa & Maria перемогли в українському Національному відборі. Шанси на перемогу українських співачок оцінюють у 13%.

Пісня alyona alyona та Jerry Heil на Євробачення 2024

Як відомо, 2024 року відбудеться вже 68-й пісенний конкурс Євробачення. Він проходитиме в країні, учасниця якої виграла минулого року, тобто у Швеції. Відкриття конкурсу відбудеться 7 травня. Цього дня виступатимуть учасники першого півфіналу, серед яких і представниці від України – Alyona Alyona та Jerry Heil. Другий півфінал проведуть 9 травня. А вже 11 травня відбудеться фінал, якому зійдуться найкращі учасники двох півфіналів, які змагатимуться за перемогу в конкурсі.

Представниця Італії, яка посунула Україну з другого на третє місце

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, під яким номером Україна виступить на Євробаченні 2024 року. Вже пройшло жеребкування учасників півфіналів.