Яке сьогодні, 20 квітня, свято: що не можна робити, щоб не розоритися
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Сьогодні в Україні відзначають Окликання пращурів та День довкілля
У суботу, 20 квітня, християни православної та греко-католицької церкви вшановують пам’ять преподобного Феодора Трихіна. У народному календарі відзначається Феодорів день, або Окликання пращурів, а віряни продовжують дотримуватися правил Великого посту 2024.
Феодор народився у Константинополі. Роки життя святого точно не встановлені, але передбачається, що він жив між IV і IX століттями. Народившись у багатій сім’ї, святий здобув гарну освіту від своїх заможних батьків. Однак раптово він відмовився від слави та багатства, щоб піти у монастир та присвятити своє життя вірі.
Феодора, який завжди носив волосяний одяг, прозвали Трихіним (що перекладається з грецької як "волосся"). За писаннями святого, він зробив багато добрих справ для православ’я, допомагаючи людям у скрутних ситуаціях та зцілюючи їх від хвороб.
Традиції та прикмети на 20 квітня
20 квітня (3 травня за старим стилем) за старих часів на Русі називали днем Окликання предків. Згідно з народними переказами, цього дня душі померлих родичів можуть відвідати живих. Вважається, що всі перепони між світом живих та світом померлих розчиняються.
У цей час наші пращури відвідували церкву і просили про вічний спокій тим, хто пішов із цього світу. Після служби християни прямували на цвинтар, щоб покласти частування на могилах своїх близьких.
- Наснився покійний – чекай хороших новин.
- Пішов дощ – урожай восени буде багатим.
- На березі сидить понад 5 птахів – до похолодання.
- На вулиці морозно – у липні обрушиться град.
- У нічному небі мало зірок – осінь буде теплою.
- Люди, народжені 20 квітня, добрі та щедрі.
Що не можна робити 20 квітня
- Брати або пропонувати добавку першої страви – можна захворіти.
- Святкувати весілля, вінчання, іменини — до хати прийде біда.
- Поминати покійних родичів алкоголем — завдасть шкоди душам пращурів.
- Відмовляти в милостині тим, хто просить — можна розоритися.
- Робити генеральне прибирання — накличете додому нещастя.
- Скаржитися на життя, провокувати конфлікти — до серйозних хвороб.
- Займати або брати гроші в борг — лишитесь грошей на довгі роки.
- Виконувати справи поспіхом – це призведе до величезних помилок та проблем.
- Працювати на городі — можна землю потривожити.
У кого іменини 20 квітня
Цього дня іменини святкують Олександр, Григорій, Феодор, Анастасія та Гаврило.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
Щороку в третю суботу квітня в Україні зустрічають День довкілля — свято, покликане привернути увагу суспільства до проблем довкілля, на екологічні питання та заохотити екологічно відповідальну поведінку українського населення.
Також 20 квітня у світі відзначають Міжнародний день цирку (World Circus Day), День аукціоністів, День китайської мови, День подяки чоловікові, День пошуків сенсу життя, День двійників, Міжнародний день кліматичної фантастики (International Cli-Fi Day), День музичного магазину (Record Store Day), День сиру із сирого молока (Raw Milk Cheese Appreciation Day) та День вільного апаратного забезпечення (Hardware Freedom Day).
Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Вербна неділя 2024. Воно є значним християнським святом, яке відзначається за тиждень до Великодня.