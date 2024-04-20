Яке сьогодні, 20 квітня, свято: що не можна робити, щоб не розоритися

Сьогодні в Україні відзначають Окликання пращурів та День довкілля

У суботу, 20 квітня, християни православної та греко-католицької церкви вшановують пам’ять преподобного Феодора Трихіна. У народному календарі відзначається Феодорів день, або Окликання пращурів, а віряни продовжують дотримуватися правил Великого посту 2024.

Феодор народився у Константинополі. Роки життя святого точно не встановлені, але передбачається, що він жив між IV і IX століттями. Народившись у багатій сім’ї, святий здобув гарну освіту від своїх заможних батьків. Однак раптово він відмовився від слави та багатства, щоб піти у монастир та присвятити своє життя вірі.

Феодора, який завжди носив волосяний одяг, прозвали Трихіним (що перекладається з грецької як "волосся"). За писаннями святого, він зробив багато добрих справ для православ’я, допомагаючи людям у скрутних ситуаціях та зцілюючи їх від хвороб.

Традиції та прикмети на 20 квітня

20 квітня (3 травня за старим стилем) за старих часів на Русі називали днем Окликання предків. Згідно з народними переказами, цього дня душі померлих родичів можуть відвідати живих. Вважається, що всі перепони між світом живих та світом померлих розчиняються.

У цей час наші пращури відвідували церкву і просили про вічний спокій тим, хто пішов із цього світу. Після служби християни прямували на цвинтар, щоб покласти частування на могилах своїх близьких.

Наснився покійний – чекай хороших новин.

Пішов дощ – урожай восени буде багатим.

На березі сидить понад 5 птахів – до похолодання.

На вулиці морозно – у липні обрушиться град.

У нічному небі мало зірок – осінь буде теплою.

Люди, народжені 20 квітня, добрі та щедрі.

Що не можна робити 20 квітня

Брати або пропонувати добавку першої страви – можна захворіти.

Фото: freepik

Святкувати весілля, вінчання, іменини — до хати прийде біда.

Поминати покійних родичів алкоголем — завдасть шкоди душам пращурів.

Відмовляти в милостині тим, хто просить — можна розоритися.

Робити генеральне прибирання — накличете додому нещастя.

Скаржитися на життя, провокувати конфлікти — до серйозних хвороб.

Займати або брати гроші в борг — лишитесь грошей на довгі роки.

Виконувати справи поспіхом – це призведе до величезних помилок та проблем.

Працювати на городі — можна землю потривожити.

У кого іменини 20 квітня

Цього дня іменини святкують Олександр, Григорій, Феодор, Анастасія та Гаврило.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Щороку в третю суботу квітня в Україні зустрічають День довкілля — свято, покликане привернути увагу суспільства до проблем довкілля, на екологічні питання та заохотити екологічно відповідальну поведінку українського населення.

Також 20 квітня у світі відзначають Міжнародний день цирку (World Circus Day), День аукціоністів, День китайської мови, День подяки чоловікові, День пошуків сенсу життя, День двійників, Міжнародний день кліматичної фантастики (International Cli-Fi Day), День музичного магазину (Record Store Day), День сиру із сирого молока (Raw Milk Cheese Appreciation Day) та День вільного апаратного забезпечення (Hardware Freedom Day).

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Вербна неділя 2024. Воно є значним християнським святом, яке відзначається за тиждень до Великодня.