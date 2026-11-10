Справа Осіпова: боротьба зі злочинністю чи війна між силовиками?

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Операція "Карфаген" та обшуки у високопосадовців СБУ викликають чимало запитань. І головне з них — що це? Боротьба зі злочинністю чи черговий етап війни між правоохоронними органами? Про це написав у своєму Фейсбук політолог Володимир Цибулько.

Він нагадав, що у липні 2025 року СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора проводили масштабні обшуки і затримання працівників НАБУ, у вересні 2026 року тодішній Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, а тепер уже НАБУ і САП проводять обшуки у високопосадовців СБУ, зокрема тих, кого раніше пов’язували з операціями проти антикорупційних органів.

"Усе це дуже нагадує затяжний конфлікт між силовиками. І суспільство має право знати, чи пов’язані між собою ці події та чи не використовуються кримінальні справи для тиску одних правоохоронних органів на інші. Є й інше важливе питання. Коли саме слідство дізналося про можливу причетність посадовців СБУ до злочинів групи Осіпова? Якщо окремі епізоди документувалися роками, то чому злочинну діяльність не зупинили раніше? Чи можна було запобігти новим випадкам шахрайства, наркоторгівлі та іншим злочинам?" — питає Цибулько.

Проте, на його думку, за всіма цими конфліктами не можна забувати про самі злочини: "Якщо правоохоронці справді прикривали шахрайські колцентри, наркоторгівлю та іншу незаконну діяльність, вони мають відповідати перед законом незалежно від посад і звань. Але так само законно й чесно повинні діяти ті, хто їх розслідує. Керівництво НАБУ, САП, СБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора має надати суспільству зрозумілі пояснення щодо цих справ. Звичайно, без розголошення таємниці слідства. Пояснити свої рішення має і колишній Генпрокурор Руслан Кравченко. Необхідна також і незалежна перевірка роботи антикорупційних органів", — пише експерт.