Какой сегодня, 20 апреля, праздник: что нельзя делать, чтобы не разориться

Сегодня в Украине отмечают Окликания предков и День окружающей среды

В субботу, 20 апреля, христиане православной и греко-католической церкви почитают память преподобного Феодора Трихина. В народном календаре отмечается Феодоров день, или Откликание предков, а верующие продолжают придерживаться правил Великого поста 2024.

Феодор родился в Константинополе. Годы жизни святого точно не установлены, но предполагается, что он жил между IV и IX веками. Родившись в богатой семье, святой получил хорошее образование от своих состоятельных родителей. Однако внезапно он отказался от славы и богатства, чтобы уйти в монастырь и посвятить свою жизнь вере.

Всегда носивший власяничную одежду, Феодора прозвали Трихином (что переводится с греческого как "волос"). По писаниям святого, он совершил много добрых дел для православия, помогая людям в трудных ситуациях и исцеляя их от болезней.

Традиции и приметы на 20 апреля

20 апреля (3 мая по старому стилю) в старину на Руси называли днем Окликания предков. Согласно народным преданиям, в этот день души умерших родственников могут посетить живых. Считается, что все преграды между миром живых и миром умерших растворяются.

В это время наши предки посещали церковь и просили о вечном покое ушедшим из этого мира. После службы христиане направлялись на кладбище, чтобы возложить угощения на могилах своих близких.

Приснился усопший – жди хороших новостей.

Пошел дождь – урожай осенью будет богатым.

На березе сидит больше 5 птиц – к похолоданию.

На улице морозно – в июле обрушится град.

В ночном небе мало звезд – осень будет теплой.

Люди, рожденные 20 апреля, добрые и щедрые.

Что нельзя делать 20 апреля

Брать или предлагать добавку первого блюда – можно заболеть.

Фото: freepik

Праздновать свадьбы, венчания, именины — в дом придет беда.

Поминать усопших родственников алкоголем — принесет вред душам предков.

Отказывать в милостыне просящим — можно разориться.

Делать генеральную уборку — навлечете на дом несчастья.

Жаловаться на жизнь, провоцировать конфликты — к серьезным болезням.

Занимать или брать деньги в долг — лишитесь денег на долгие годы.

Выполнять дела в спешке – это приведет к огромным ошибкам и проблемам.

Работать на огороде — можно землю потревожить.

У кого именины 20 апреля

В этот день именины празднуют Александр, Григорий, Феодор, Анастасия и Гавриил.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Ежегодно в третью субботу апреля в Украине встречают День окружающей среды — праздник, призванный привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды, на экологические вопросы и поощрить экологически ответственное поведение украинского населения.

Также 20 апреля в мире отмечается Международный день цирка (World Circus Day), День аукционистов, День китайского языка, День благодарности мужу, День поисков смысла жизни, День двойников, Международный день климатической фантастики (International Cli-Fi Day), День музыкального магазина (Record Store Day), День сыра из сырого молока (Raw Milk Cheese Appreciation Day) и День свободного аппаратного обеспечения (Hardware Freedom Day).

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.