Краса у простоті: ці ідеї акуратного нюдового манікюру стануть вашими улюбленими (фото)
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Зробіть милий нюдовий манікюр цієї весни
Навесні більшість модниць зазвичай віддають перевагу яскравому і кричучому манікюру. Однак таке покриття подобається не всім. Деякі дівчата віддають перевагу більш спокійному і нейтральному нюдовому покриттю. "Телеграф" вже розповідав про ідеї яскравого весняного манікюру, а сьогодні ділиться дизайнами світлого нейтрального манікюру.
Відмінним варіантом нюдового манікюру може стати акуратний френч, який ніколи не виходить із моди. Якщо віддаєте перевагу класиці, залиште звичну білу окантовку на нігтях. Однак, щоб створити собі весняний настрій, можна зробити не білі, а наприклад, салатові, рожеві або блакитні смужки, омбре, чи френч-навпаки.
Акуратний світлий манікюр можна трохи розбавити ніжними відтінками або блискітками. Прекрасно в нюдовому манікюрі поєднуються сяючі техніки або ефект перламутрової втірки. Такий манікюр виглядатиме одночасно елегантно та святково. Те, що треба на весну.
Також не зіпсують скромний спокійний нюд та мінімалістичні малюнки або дрібні декоративні деталі. Навпаки такі елементи можуть красиво розбавити нюдове покриття.
Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках. Зробіть собі весняний настрій за допомогою салатового манікюру.