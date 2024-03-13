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Краса у простоті: ці ідеї акуратного нюдового манікюру стануть вашими улюбленими (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Цікаві ідеї нюдового манікюру на весну Новина оновлена 13 березня 2024, 18:24
Цікаві ідеї нюдового манікюру на весну. Фото Pinterest

Зробіть милий нюдовий манікюр цієї весни

Навесні більшість модниць зазвичай віддають перевагу яскравому і кричучому манікюру. Однак таке покриття подобається не всім. Деякі дівчата віддають перевагу більш спокійному і нейтральному нюдовому покриттю. "Телеграф" вже розповідав про ідеї яскравого весняного манікюру, а сьогодні ділиться дизайнами світлого нейтрального манікюру.

Відмінним варіантом нюдового манікюру може стати акуратний френч, який ніколи не виходить із моди. Якщо віддаєте перевагу класиці, залиште звичну білу окантовку на нігтях. Однак, щоб створити собі весняний настрій, можна зробити не білі, а наприклад, салатові, рожеві або блакитні смужки, омбре, чи френч-навпаки.

гарний манікюр
Фото: Pinterest

Акуратний світлий манікюр можна трохи розбавити ніжними відтінками або блискітками. Прекрасно в нюдовому манікюрі поєднуються сяючі техніки або ефект перламутрової втірки. Такий манікюр виглядатиме одночасно елегантно та святково. Те, що треба на весну.

перламутровий манікюр
Фото: Pinterest

Також не зіпсують скромний спокійний нюд та мінімалістичні малюнки або дрібні декоративні деталі. Навпаки такі елементи можуть красиво розбавити нюдове покриття.

манікюр на весну
Фото: Pinterest
нюдовий манікюр на весну
Фото: Pinterest
нюдовий манікюр
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках. Зробіть собі весняний настрій за допомогою салатового манікюру.

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#Ідеї манікюру #Манікюр 2024