Красота в простоте: эти идеи аккуратного нюдового маникюра станут вашими любимыми (фото)

Сделайте милый нюдовый маникюр этой весной

Весной большинство модниц обычно предпочитают яркий и кричащий маникюр. Однако, такое покрытие нравится не всем. Некоторые девушки предпочитают более спокойное и нейтральное нюдовое покрытие. "Телеграф" уже рассказывал об идеях яркого весеннего маникюра, а сегодня делится дизайнами светлого нюдового маникюра.

Отличным вариантом нюдового маникюра может стать аккуратный френч, который никогда не выходит из моды. Если предпочитаете классику, оставьте привычную белую окантовку на ногтях. Однако, чтобы создать себе весеннее настроение, можно сделать не белые, а например салатовые, розовые или голубые полоски.

Фото: Pinterest

Аккуратный светлый маникюр можно слегка разбавить нежными оттенками или блестками. Прекрасно в нюдовом маникюре сочетаются сияющие техники или эффект перламутровой втирки. Такой маникюр будет выглядеть одновременно элегантно и празднично. То что нужно на весну.

Фото: Pinterest

Также не испортят скромный спокойный нюд и минималистичные рисунки или мелкие декоративные детали. Наоборот, такие элементы могут красиво разбавить нюдовое покрытие.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про идеи маникюра в салатовом оттенке, которые вы захотите видеть на своих руках. Сделайте себе весеннее настроение с помощью салатового маникюра.