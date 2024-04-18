Як підключити смартфон до телевізора: 4 способа із проводами та без

Вивести зображення з телефону на великий екран зовсім не складно

Люди все частіше купують телевізори не заради перегляду телевізійних програм, а для перегляду фільмів на великому екрані, ігор у комп’ютерні ігри, перегляду фотографій та прослуховування улюбленої музики. Адже майже всі останні моделі телевізорів оснащені функцією підключення мобільного пристрою.

Але не всі знають як підключити до великого екрану свій смартфон. "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам, як це зробити та зібрав топ-простих способів.

Синхронізувати екрани телефону та TV можна за допомогою різних адаптерів або через мережу Wi-Fi за допомогою програм.

Способи підключення прямо залежать від моделі смартфона та операційної системи: iOS або Android.

Крім того, якщо телевізор оснащений функцією SMART TV, продублювати на нього зображення з телефону простіше простого. Зазвичай для цього достатньо підключити обидва пристрої до однієї Wi-Fi мережі та дотримуватися підказок на екрані смартфона. Наприклад, можна скористатися функцією "Трансляція". Найчастіше у кожного виробника ця функція називається по-різному. В одних це Screen Sharing, в інших – SmartView.

Якщо телевізор підтримує Wi-Fi, можна завантажити одну з програм для налаштування бездротової передачі даних (Miracast) для Android.

Якщо телевізор занадто старий і не підтримує бездротовий інтернет, можна придбати кабель USB-С — HDMI. Для телевізорів без портів HDMI доведеться докупити додатковий перехідник з HDMI на VGA (або RCA).

А для тих, хто планує регулярно транслювати екран телефону на телевізор, є сенс придбати розумну приставку.

Раніше "Телеграф" розповів, що смартфон можна зарядити від іншого телефону та розповів читачам, як це зробити.