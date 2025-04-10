Бився за пояс Кличка, але став далекобійником: відомий український боксер працює у США

Травма сталася прямо в чемпіонському поєдинку

Український боксер, бронзовий призер Олімпіади-2008 у Пекіні В’ячеслав Глазков зараз працює далекобійником у США. Спортсмен завершив кар’єру боксера після страшної травми, отриманої в чемпіонському поєдинку за пояс IBF у надважкій вазі.

Про свою роботу на траку Глазков розповів в інтерв’ю "Чемпіону". Колишній боксер вважає, що якби не травма, він став чемпіоном світу.

"Я став би чемпіоном світу, якби не травма. Відчував, що можу його перемогти. Але розрив хрестоподібної зв’язки колінного суглоба — дуже важка травма. Можливості продовжити бій не було", — заявив Глазков, який 9 квітня 2016 року через пошкодження програв титульний бій американцю Чарльзу Мартіну.

Додамо, що на момент зупинки бою Глазков — Мартін українець не програвав на записках суддів. До речі, на кону чемпіонського поєдинку стояв пояс IBF, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі відмовився від захисту титулу. "Циганський король" відібрав цей пояс у Володимира Кличка.

У результаті Глазков так і не зміг відновитись, і на спорті довелося поставити хрест. За чемпіонський поєдинок В’ячеслав отримав 380 тисяч доларів. Він вирішив осісти в США, де купив трак та трейлер. Тепер олімпійський призер працює далекобійником.

"З кінця 2017 року працюю далекобійником. За кермом проводжу багато часу. Іноді – два тижні в дорозі. Іноді – три, тиждень вдома. Їжджу по всій Америці. За тиждень можу проїхати 2000 – 2500 міль (3200 – 4000 км). Заїжджав і в Канаду. Мені й досі подобається так звана далекобійна романтика. Багато що бачу. Америка – красива країна. Кожен штат має свої родзинки. Тому мені все ще цікаво. Працюю восьмий рік, не набридає. Хоч і важка робота, але вже звик".

Напередодні у Британії відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийшли британець Джо Джойс та хорват Філіп Хргович.