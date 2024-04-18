Как подключить смартфон к телевизору: 4 способа с проводами и без

Вывести изображение с телефона на большой экран совсем не сложно

Люди все чаще покупают телевизоры не ради просмотра телевизионных программ, а для просмотра фильмов на большом экране, игры в компьютерные игры, просмотра фотографий и прослушивания любимой музыки. Ведь почти все последние модели телевизоров оснащены функцией подключения мобильного устройства.

Но не все знают, как подключить к большому экрану свой смартфон. "Телеграф" решил рассказать своим читателям, как это сделать и собрал топ-простых способов.

Синхронизировать экраны телефона и TV можно с помощью различных адаптеров или по сети Wi-Fi с помощью приложений.

Способы подключения прямым образом зависят от модели смартфона и операционной системы: iOS или Android.

Кроме того, если телевизор оснащен функцией SMART TV, то продублировать на него изображение с телефона проще простого. Обычно для этого достаточно подключить оба устройства к одной Wi-Fi сети и следовать подсказкам на экране смартфона. Например, можно воспользоваться функцией "Трансляция". Зачастую у каждого производителя данная функция называется по-разному. У одних это Screen Sharing, у других — SmartView.

Если телевизор поддерживает Wi-Fi, можно скачать одно из приложений для настройки беспроводной передачи данных (Miracast) для Android.

В случае, если телевизор слишком старый и не поддерживает беспроводной интернет, можно приобрести кабель USB-С — HDMI. Для телевизоров без портов HDMI придется докупить еще и дополнительный переходник с HDMI на VGA (или RCA).

А для тех, кто планирует регулярно транслировать экран телефона на телевизор, есть смысл приобрести умную ТВ-приставку.

Ранее "Телеграф" рассказал, что смартфон можно зарядить от другого телефона и поведал читателям, как это сделать.