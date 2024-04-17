Телефон не зчитує Sim-картку? ТОП-5 простих порад, як це виправити

Прості кроки допоможуть вирішити проблему

Смартфон наш вірний друг і помічник у багатьох ситуаціях. Однак, інколи буває й так, що улюблений ґаджет підводить і відмовляється нормально працювати. Зокрема, смартфон може перестати зчитувати Sim-картку — як наслідок, ви залишаєтеся без зв'язку.

Що робити у такій ситуації? "Телеграф" зробив добірку простих порад, які дозволять повернути сигнал мобільного зв'язку.

Перш за все, зазначимо, що ці поради будуть дієвими тільки якщо з вашим телефоном все нормально і він не потребує втручання майстра. Та перед тим, як звертатися до сервісного центру зробіть кілька простих дій і, можливо, ваш смартфон запрацює так, як слід.

Перевірте лоток для картки

Якщо ваш смартфон належить до тих, що мають лоток для сімки, який знаходиться або під акумулятором, або поруч з ним, то варто перевірити, чи правильно у ньому розташована Sim-картка. Зверніть увагу на малюнок або символ на лотку, який вказує на правильне положення картки.

Переконайтеся, що картка встановлена правильно та не виступає з корпусу. Також, варто перевірити, чи немає пилу або інших забруднень в отворі для лотка SIM-картки. Обережно протріть гніздо та переконайтеся, що затискач не пошкоджений.

Перевірте саму SIM-картку

Може бути й таке, що сама сімка вийшла з ладу. Дістаньте її зі свого телефона та спробуйте вставити в інший — якщо все працює, цю проблему можна викреслити. Спробуйте також протерти саму картку м’якою тканиною, щоб видалити бруд або пил на ній.

Режим "У літаку"

Режим "У літаку" вимикає мобільний зв’язок. Переконайтеся, що ви його випадково не активували. Крім того, варто впевнитися, що проблеми зі зв'язком не пов'язані з проблемами у мобільного оператора, який цей зв'язок вам забезпечує. Для цього, поцікавтеся в інших чи все ок зі зв'язком у них.

Перевірте налаштування

Якщо смартфон перестав бачити картку, то варто перевірити, чи увімкнена вона в налаштуваннях. Перейдіть до розділу "Параметри" > "Мобільні мережі" та переконайтеся, що SIM-картку увімкнено, а роумінг даних активовано.

Вчасно оновлюйте SIM-картку

Якщо ваша сімка з'явилася у вас ще за царя Панька, то, можливо, варто її оновити? Через кілька років використання чіп на картці втрачає контакти та перестає працювати належним чином. Тому періодично слід звертатися до фахівців в магазини телефонів, де продаються картки вашого оператора та оновлювати сімку. Це відбувається без втрати номера і займає не більше пів години часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про звички, які шкодять вашому телефонові. Для збереження телефону в ідеальному стані рекомендується уникати їх та дотримуватися правил обережного користування технікою.