Мобілізація в Україні: кого позбавлять відстрочки, а хто вперше отримає право на неї

Юрист розповіла, коли зміни можуть набути чинності

В Україні готуються нові зміни до законодавства, які можуть суттєво змінити перелік осіб, що мають право на відстрочку від мобілізації. Уряд затвердив законопроєкт, що вносить зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Детальніше про це пише "ТСН.ua". Згідно з ініціативою, коло осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, планують звузити. Це стосується передусім студентів, педагогів та науковців.

Однак водночас з’являться й нові категорії громадян, які вперше матимуть змогу отримати відстрочку.

Що зміниться для студентів

Право на відстрочку збережуть лише ті, хто:

навчається у закладах професійної або фахової передвищої освіти та вступив до 25 років;

здобуває вищу освіту вперше (на денній або дуальній формі навчання) і ще не досяг 25 років;

є докторантом, інтерном, резидентом або фармацевтом, який проходить інтернатуру.

Втратять право на відстрочку:

студенти, які вступили до іноземних вишів після 24 лютого 2022 року;

ті, хто отримує другу вищу освіту або порушив послідовність здобуття освітніх рівнів.

Зміни для педагогів і науковців

Законопроєкт передбачає відстрочку для викладачів у закладах позашкільної освіти (гуртках). Відстрочку надаватимуть тим, хто:

станом на 1 січня 2025 року працює на основному місці роботи у державному або комунальному закладі позашкільної освіти;

має навантаження не менше ніж 0,75 ставки;

працює за напрямами: еколого-натуралістичний, науково-технічний, військово-патріотичний або дослідницько-експериментальний.

Без змін залишаються гарантії відстрочки для:

педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

науковців у наукових установах;

викладачів фахових, професійно-технічних і середніх закладів освіти, що працюють щонайменше на 0,75 ставки.

Коли запрацюють нововведення

Як пояснила адвокатка Марина Бекало, Уряд уже схвалив законопроєкт. Наступний крок — його реєстрація у Верховній Раді та розгляд у сесійній залі. Якщо народні депутати підтримають ініціативу, і вона буде підписана Президентом України, документ набуде чинності після офіційної публікації.

Раніше "Телеграф" писав, що студент повинен продовжувати свою відстрочку від мобілізації. Є два способи, як це зробити.