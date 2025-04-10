Versace стане частиною Prada? Легендарний бренд продано за заниженою ціною

Модний дім очікують зміни

Компанія Prada придбала легендарний бренд Versace за понад 1 млрд доларів. Вартість головного проєкту Донателли Версаче впала на понад два мільйони після ведення президентом США Дональдом Трампом мит.

Про це повідомила пресслужба багатонаціональної модної холдингової компанії Capri Holdings Limited. Зазначається, що Versace продали за 1,375 мільярда доларів готівкою "з урахуванням певних коригувань".

Повний перехід Versace має завершитись до другої половини 2025 року. Адже угоду мають переглянути і затвердити спеціальні регулювальні органи. Як наголосив голова правління Capri Holdings Limited Джон Айдол, Versace — "культовий італійський дім моди класу люкс". Його заснував відомий модельєр Джанні Версаче ще 46 років тому. Остані роки ним керувала сестра засновника Донателла Версаче, яка нещодавно покинула свій пост креативного директора.

Донателла Версаче на одному з показів мод

"За останні шість років ми досягли величезного прогресу в зміні позиціювання бренду, щоб зробити більший акцент на його розкішній спадщині та винятковій майстерності. Через вдосконалення продукту, маркетингу та магазину, тепер бренд має хороші позиції для сталого довгострокового зростання. Ми впевнені, що Prada Group є ідеальною компанією, яка зможе вести Versace у наступну еру зростання та успіху", — наголосив Айдол.

Водночас стало відомо, що процес купівлі пришвидшили запроваджені адміністрацією Трампа тарифи. Після них угоду вдалося укласти дешевше, ніж очікувалось. Ще у 2024 році Versace коштував 8,4 млрд євро, проте після кількох перевірок ціна значно впала.

Наразі розвиток італійського дому моди та його життя переходять у руки Prada. Модну індустрію очікують великі зміни та нові формати роботи. Можливо цей крок вдихне у Versace нове життя і бренд поверне свою велич.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти ікони моди Донателли Версаче.