В Україні змінили правила заміни водійських посвідчень: хто має скласти іспит

В Україні водії спочатку отримують тимчасові права на два роки

В Україні оновили правила заміни водійських посвідчень. Тепер водії, які мають три і більше порушень ПДР протягом двох років з дня отримання тимчасового посвідчення, повинні повторно складати іспити.

Це стосується і теоретичної, і практичної частини тестів. Про це йдеться на порталі Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, в Україні водії спочатку отримують тимчасові права на два роки. Після цього періоду їх потрібно замінити на постійні документи.

Якщо за два роки водій не порушував правила дорожнього руху більш як два рази і не мав кримінальних правопорушень, заміна на постійне посвідчення відбувається автоматично. Таким водіям не потрібно складати жодних іспитів.

Замінити водійське посвідчення можна в сервісному центрі МВС, онлайн через Електронний кабінет водія або через застосунок "Дія". Вартість цієї послуги — близько 572 гривні. Під час воєнного стану медична довідка не обов'язкова.

Що робити, якщо потрібно складати іспит повторно?

Для складання іспитів необхідно записатися через систему Є-Запис. Потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, тимчасове посвідчення водія та медичну довідку.

Теоретичний іспит коштує 250 гривень, а практичний — 420 гривень. Після успішного складання іспитів водій отримує постійне посвідчення, яке діє 30 років.

Якщо у вас водійське посвідчення іншої країни: як обміняти?

Українці, які повертаються з-за кордону з іноземними правами, також мають особливі умови для отримання українського посвідчення, кажуть в Сервісному центрі ВМС.

Якщо ви обміняли українські права на іноземні в країнах, які підписали Женевську конвенцію про дорожній рух 1949 року (США, Канада, Австралія), доведеться складати іспити. При цьому не потрібно знову навчатись в автошколі, якщо ви надасте документ про отримання іноземного посвідчення.

Водіям, які отримали права в країнах, що підписали Віденську конвенцію 1968 року (Польща, Болгарія, Латвія, Румунія, Португалія та інші), складати іспити не потрібно.

Також від іспитів звільнені ті, хто отримав права в країнах, з якими Україна має договори про взаємне визнання водійських посвідчень. Такі угоди зараз діють з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та ОАЕ.

Для обміну іноземних прав потрібно звернутися до сервісного центру МВС з паспортом, ідентифікаційним кодом, іноземним посвідченням з нотаріальним перекладом та документом, який підтверджує видачу цього посвідчення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можна продовжувати їздити із простроченими правами. Є кілька варіантів заміни посвідчення. Це можна зробити після закінчення воєнного стану або під час.