Без зайвого пафосу: як підготувати пасхальний кошик, щоб він не був старомодним, але виглядав красиво

Не варто використовувати яскраві кольори та штучні квіти

Великодній кошик — це не тільки про "набір" смачної їжі, а й про символи, традиції, родинну пам’ять. Але як зробити так, щоб він виглядав сучасно, не як "бабусин", але не втратив свого сенсу?

Для того, щоб підготувати ідеальний святковий кошик, треба врахувати символіку кожного елементу, сучасні кольори. Однак навіть найкрасивіший кошик не має сенсу, якщо в ньому немає любові.

Що покласти у великодній кошик:

Паска, яйця (крашанки, писанки), сир, масло, ковбаса, шинка, хрін, сіль. Важливо не ігнорувати важливий символ — свічку. Він може здатися старомодним, але це зовсім не так.

Як оформити кошик сучасно і красиво

Сам кошик може бути не щойно придбаним. Він може мати власну історію, але його можна зробити естетичним. Навіть бабусин кошик можна робити стильним. Просто замініть стару стрічку на лляну та пастельного відтінку. Якщо ви вирішили придбати новий кошик, обирайте його з натурально матеріалу, а не пластиковий.

Рушник. У сучасному світі є багато варіантів рушників. Можна обрати не з класичною вишиванкою, а з лляного матеріалу у ніжному кольорі.

Декор повинен бути скромний, але зі змістом. Пластикові квіти краще замінити на живі. Або ж обрати красиву зелень (розмарин, рута). Також чудовий варіант — гілочка верби.

Фото: згенеровано ШІ

Паску можна прикрашати не класичною кольоровою присипкою, а живими квітами чи зеленню. Красиво виглядатиме святковий хліб і кошик з однаковими квітами у якості декору.

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