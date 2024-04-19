Во Львове люди в военной форме жестко скрутили мужчину: в ТЦК уже отреагировали на скандальное видео

В ТЦК также напомнили об ответственности за препятствование работе военнослужащих

В пятницу, 19 апреля, в соцсетях появилось видео конфликта работников ТЦК с прохожим во Львове. Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что проведут служебную проверку.

Об этом сообщили на Facebook-странице Львовского ОТЦК и СП. Там отметили, что с данной информацией ознакомлены.

"Сегодня поступила информация относительно, как заявлено жителями Львова, противоправных действий со стороны работников ТЦК на ул. Кобылицы. Из видео видим, что лицо, которое может быть военнообязанным и по просьбе военнослужащих ТЦК проехать в районный ТЦК для сверки данных отреагировало резко, с применением силы к военнослужащим ТЦК", — говорится в сообщении.

В областном ТЦК отметили, что после этого военнослужащими было принято решение вызвать полицию. Там также подчеркнули, что этот мужчина "не захотел дождаться полиции и с места происшествия скрылся".

"Относительно действий военнослужащих ТЦК будет проведена служебная проверка, учитывая предоставленные видеоматериалы. Также сообщаем об ответственности за уклонение и любое препятствие работе военнослужащих РТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на обнародованных в соцсетях видео очевидцы заявляют, что работники ТЦК якобы избивали мужчину. Также слышно, что они употребляют ненормативную лексику. Также мужчины в форме заявили, что подадут его в розыск за уклонение от мобилизации.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что россияне развернули очередную информационную операцию против Украины. Она направлена на то, чтобы расколоть наше общество, дискредитировать защитников и сорвать мобилизацию. Эта ИПСО называется "уклонист".