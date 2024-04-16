Операція "Ухилянт": Росія проводить потужну ІПСО, яка заполонила весь TikTok і не тільки

Це класична технологія розколу суспільства

Росіяни розгорнули чергову інформаційну операцію проти України. Вона спрямована на те, щоб розколоти наше суспільство, дискредитувати захисників та зірвати мобілізацію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ця ІПСО називається "ухилянт".

Як пояснили у розвідці, останнім часом у TikTok та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Супроводжують цей контент, зазвичай, спеціально створені "народні" пісні, в текстах яких завжди простежується основний меседж – вихваляння "ухилянтів".

"Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди…Синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію", — зазначають у ГУР.

У розвідці вказують на те, що вказана ІПСО — класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є захисники, а з іншого — ухилянти. Мета таких дій ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу у суспільстві через внутрішні протистояння.

"Пропаганда кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи.", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з усім сказаним вище в ГУР закликали всіх критично ставитися до інформації, що надходить з анонімних джерел і завжди пам’ятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише Оборонцям України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія запустила потужну ІПСО проти українських угорців.