Львівщина – лідер з невиплати аліментів на заході України: скільки проваджень відкрито

Майже 9% боржників з аліментів в Україні — жінки

З початку повномасштабної війни в Україні на 14% зросла кількість неплатників аліментів. Найбільше тих, хто відмовляється давати гроші на утримання своїх дітей, проживає на Дніпропетровщині, а ось у Львівській області станом на серпень 2024 року відкрито 5 543 виробництва у зв’язку з несплатою аліментів, і це найбільша кількість на заході України.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот. З початку 2024 року на боржників з аліментів в Україні відкрито майже 3 тисячі проваджень.

Показник Львівської області – середній по Україні, проте у західному регіоні, вона – лідер за кількістю неплатників. Найменше на заході України боргів з аліментів у Чернівецькій області (2 198). Однак варто враховувати, що розміри цієї області невеликі, і, відповідно, там проживає менше людей. До того ж там на 6% зросла кількість боргів за аліментами. Також на 15% більше неплатників стало на Тернопіллі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оформити соцдопомогу для дитини, якщо один із батьків не виплачує аліменти. Такі виплати нараховуються у випадках, коли місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають змоги утримувати дитину.