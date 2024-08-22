Львовщина - лидер по невыплате алиментов на западе Украины: сколько производств открыто

Почти 9% должников по алиментам в Украине — женщины

С начала полномасштабной войны в Украине на 14% выросло количество неплательщиков алиментов. Больше всего тех, кто отказывается давать деньги на содержание своих детей, проживает на Днепропетровщине, а вот во Львовской области по состоянию на август 2024 года открыто 5 543 производства в связи с неуплатой алиментов и это самое большое количество на западе Украины.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот. С начала 2024 года на должников по алиментам в Украине открыто почти 3 тысячи производств.

Показатель Львовской области — средний по Украине, при этом в западном регионе, она — лидер по количеству неплательщиков. Меньше всего на западе Украины долгов по алиментам в Черновицкой области (2 198). Однако стоит учитывать, что размеры этой области небольшие, и соответственно там проживает меньше людей. К тому же, там на 6% выросло количество долгов по алиментам. Также на 15% больше неплательщиков стало на Тернопольщине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оформить соцпомощь для ребенка, если один из родителей не выплачивает алименты. Такие выплаты начисляются в случаях, когда место жительства родителей неизвестно, либо они уклоняются от уплаты алиментов, либо не имеют возможности содержать ребенка.