Где живут самые злостные неплательщики алиментов: область в лидерах уже четвертый год

Больше всего задолжали украинцы от 25 до 45 лет — 71,7%

С начала полномасштабной войны в Украине открыли почти 3 тысячи производств в связи с неуплатой алиментов, количество неплательщиков по сравнению с довоенным периодом выросло на 14%. Больше всего тех, кто отказывается выплачивать деньги на содержание своих детей, проживает в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот. По состоянию на начало августа 2024 года на Днепропетровщине открыто 20 303 производства в связи с неуплатой алиментов.

На втором месте, с большим отрывом — Харьковщина (11 139 производств). В остальных регионах эта цифра меньше 10 тысяч.

Интересно, что Днепропетровщина занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам еще с 2021 года. Хотя год от года в регионе открывается все меньше производств против неплательщиков, сейчас долгов по алиментам в области больше всего (11% от общего количества). При этом, с начала 2024 года на Днепропетровщине открыли всего 313 производств из-за неуплаты алиментов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая сейчас в Украине минимальная сумма выплат по алиментам. В 2024 году она выросла в связи с повышением прожиточного минимума.