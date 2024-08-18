На Львівщині дерево впало на пасажирський потяг: постраждали люди (фото)

Потерпілим знадобилася допомога лікарів

В Україні оголосили штормове попередження, а в деяких областях вітер уже накоїв лиха. Так у Стрийському районі (Львівська область) дерево впало на пасажирський вагон, через що травмувалися залізничники та пасажири.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у своєму telegram-каналі. Зазначається, що інцидент стався із приміським потягом 6424 Стрий – Івано-Франківськ.

"Усі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами відвезла швидка, їхнє життя в безпеці", — йдеться у повідомленні.

Потяг все ж таки вирушив за маршрутом із затримкою майже о другій годині, а пасажирів із пошкодженого вагона пересадили на резервний. На знімку з мережі помітно, що дерево вибило вікно поїзда, а уламки скла, мабуть, і стали причиною травм людей, яким не пощастило в цей момент перебувати неподалік.

Тим часом у ДСНС повідомили, що у низці українських областей варто чекати штормових поривів, а також дощу з грозою. Це стосується західних та центральних областей, де можна чекати шквалів до 15-20 метрів за секунду. Там також дали стандартний набір інструкцій про те, як варто поводитися на вулиці під час небезпеки, серед яких і заклик триматися подалі від дерев.

Як відомо, дерева можуть бути небезпечними навіть за нормальної погоди. Наприклад, у Києві в парку імені Тараса Шевченка під час схожої події загинула людина. Ще троє громадян отримали травми.