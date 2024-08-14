Голова АМКУ Кириленко отримав підозру від НАБУ: чим він "прославився"

За останні кілька років у деклараціях були відсутні деякі дані про придбане майно

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларування недостовірної інформації чинному голові державного органу зі спеціальним статусом. Ймовірно, йдеться про голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

У ході розслідування було встановлено, що вказана особа, бувши на посаді керівника облдержадміністрації, придбала про 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Загалом вартість активів склала 61,7 млн гривень. Проте законні доходи чиновника та членів його сім’ї не дозволяли робити такі дорогі покупки.

Серед придбаних об’єктів:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок більш ніж 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражні бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

"Надалі з метою приховування факту незаконного збагачення посадова особа не вказала інформацію про придбане майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки", — йдеться у повідомленні.

Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України (незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації).

За даними наших джерел, йдеться про Павла Кириленка, який є чинним головою Антимонопольного комітету України. Раніше він був начальником Донецької обласної військової адміністрації.

Також народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що мова, ймовірно, справді йдеться про Павла Кириленка. Але варто додати, що офіційної інформації про це поки що немає.

"Судячи з опису та даних, йдеться про чинного голову АМКУ та ексголову Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка", — сказав нардеп.

6 вересня 2023 року Верховна Рада призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України.

Що відомо про Павла Кириленка

Народився 5 травня 1986 року у м. Макіївці, Донецька область.

2008 року закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та отримав кваліфікацію "Юрист".

22 вересня 2017 року наказом Генерального прокурора України призначено військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

5 липня 2019 р. Указом Президента України призначено на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово цивільної адміністрації.

5 вересня 2023 року Кабмін погодив звільнення Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. 5 вересня 2023 року Указом Президента Кириленка П. звільнено з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Зазначимо, що у березні поточного року журналісти "Схем" опублікували розслідування, згідно з яким сім’я Павла Кириленка, який змінив посаду голови Донецької ОВА на голову АМКУ, за останні кілька років "обросла" майном більш ніж на 70 млн гривень. При цьому нерухомість у родичів Кириленка почала з’являтися ще коли очолював Донецьку ОДА. Також журналісти встановили, що частину всього майна користується сам Кириленко, хоч і не вказує це у декларації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступника міністра енергетики України затримали на хабарі у півмільйона доларів. Вже незабаром Кабмін звільнив його.