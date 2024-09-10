Сотрудница Львовского облсовета купила Porsche Cayenne и нашла хитрый способ его не декларировать

Девушка любит дорогие авто

Сотрудница Львовского облсовета Василиса Софранюк, которая ранее попала в скандал с пропуском на проезд по площади Рынок, похвасталась в соцсетях новым внедорожником Porsche Cayenne. Ориентировочная цена такого автомобиля — 24 тысячи долларов США или практически миллион гривен.

При этом годовой заработок Василисы Софранюк в 2023 году составил всего 128 тысяч гривен. Об этом сообщается в Telegram-канале "Политическийтрэш".

Главная специалистка отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества Львовского облсовета Василиса Софранюк (Федюк) приобрела 3-литровый внедорожник Porsche Cayenne 2014 года выпуска. Его стоимость составила 24 тысячи $ или 984 тысяч гривен.

Свою покупку девушка подтвердила в соцсети, где призналась, что она действительно приобрела новое авто, но еще не успела его задекларировать.

По информации же Telegram-канала "Политическийтрэш", этот Porsche Cayenne Софранюк намеренно зарегистрировала на своего отца — 62-летнего Ивана Федюка, который проживает в Жовкле, никаким бизнесом не занимается и не обязан декларировать свое имущество.

Согласно декларации за 2023 год, общий доход Василисы Софранюк составил 128 тысяч гривен, которые она получила в качестве зарплаты трудясь во Львовском облсовете. Никаких сбережений она не декларирует.

При этом девушка любит дорогие автомобили и за время полномасштабной войны, кроме Porsche Cayenne, в июле 2022 года она приобрела Mercedes-Benz CLA 250 2015 года выпуска. Стоимость этого авто на то время составила — 584 тысычи гривен или около 16 тысяч долларов США.

На Porsche Cayenne Василиса Софранюк сохранила "зеркальные" номера ВС1001HX, которые ранее были на ее Mercedes-Benz CLA 250.

Чем известна Василиса Софранюк

Василисе Софранюк на данный момент 32 года и последние несколько лет она работает во Львовском облсовете главной специалисткой отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества. Также она вляется помощницей депутата от "Европейской солидарности" Андрея Думы.

Девушка стала известной после громкого скандала, когда бывший начальник управления Патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подарил ей пропуск на проезд по львовской площади Рынок. Эта площадь является пешеходной, а потому проезд там запрещен.

Как видно на видео, девушка открывает коробку, в которой, по ее словам, находится пропуск на проезд по Рынку на ее "Мерседес".

После скандала Пилипенко отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава АМКУ Кириленко получил подозрение от НАБУ. В ходе расследования было установлено, что указанное лицо, будучи на должности руководителя облгосадминистрации, приобрело о 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.