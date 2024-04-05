Загубив родину на Французькій Рив’єрі. Чого немає в декларації звільненого екскерівника судової охорони Трясуна

Декларація ексчиновника доволі скромна

Родина колишнього заступника голови Служби судової охорони Києва та області Павла Трясуна, судячи з соцмереж, живе на Французькій Рив’єрі. Однак у декларації чиновника про це не згадується.

Павло Трясун звільнився за власним бажанням 2 квітня 2024 року, його заяву задовольнила Вища рада правосуддя.

"Рішення приймалося мною важко, я 30 років носив погони. Я спробував себе в ролі керівника. Щось мені вдалося, щось – ні. Але настав і мій час", — розповів Трясун.

Що у декларації

У декларації за 2023 рік службовець вказує дружину Олесю Гончарову та двох дочок Катерину й Олександру. Дружина має Audi A4, чоловік — Toyota Land Cruiser Prado 150 (2021 року випуску, куплена тоді ж).

Модель машини, як у Павла Трясуна. Фото з сайту Auto.ria

За 2023 рік чоловік заробив 1,1 млн грн, дружина ж доходи не вказала взагалі. У пари за декларацією немає заощаджень — ні готівкою, ні на рахунку в банку. На додачу є кредит, за яким Павло з цього заробленого 1,1 мільйона сплатив 157 тисяч гривень.

У 2022 р. зарплати були ще меншими: дружина заробила за цілий рік 24 тисячі гривень, Павло — 570 тисяч (з них 122 тис. сплатив по кредиту).

Словом, у родини все дуже скромно. Що вже й казати про життя дружини з доньками на французькому курорті у Ніцці.

Що у реальному житті

Водночас дружина Олеся Гончарова разом з двома доньками, судячи з соцмереж, живуть у Ніцці чи її околицях. У декларації нема згадок про те, що вони там винаймають житло чи мають право на користування.

Олеся Гончарова постійно виставляє в Instagram світлини з Лазурового узбережжя, не забуваючи додати позначку локації:

Олеся Гончарова на Лазуровому узбережжі

Дружина Павла Трясуна на тлі пейзажів французького курорту

Вона також декілька разів навіть проявила громадянську позицію, відвідавши у Ніцці українські мітинги. Знову ж таки, локація на фото присутня. Крайній допис на сторінці — 17 березня з ковзанки у Ніцці. Ніцца — місце, де вони з'являються найчастіше.

Виникає питання щодо того, звідки у родини гроші на життя у дорогій Франції, не кажучи вже про те, що Ніцца — одне із найдорожчих курортних міст. Якщо родина отримує допомогу від уряду Франції, її треба було відобразити. Однак про це ні слова.

Окрім того, недекларування житла, яке належить чи перебуває у користуванні родичів — одна із найпоширеніших помилок у деклараціях, згідно з даними НАЗК. Вказувати місце проживання неповнолітньої дитини треба обов’язково.

Родина на Французькій Рив’єрі

Також Олеся з доньками часто подорожує Європою. Як можна побачити з опублікованих світлин, вони зупинялися у Швейцарії, Монако, в Альпах, на інших місцях курорту Лазурового побережжя.

Родина закордоном

Враховуючи доходи, офіційно відображені у декларації Павла Трясуна, виникають питання як вони учотирьох можуть прожити на зазначену суму, а дружина з доньками може ще й подорожувати по найдорожчих місцях західної Європи.

Раніше "Телеграф" писав, що у реєстрі НАЗК немає декларацій 11 нардепів. Серед них троє підозрюваних у державній зраді ― Олександр Дубінський (колишній "слуга"), Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов (з забороненої партії ОПЗЖ).