А чого ви чекали? У Німеччині скаржаться на російські диверсії проти військових кораблів

Внаслідок актів цілеспрямованого саботажу зазнав пошкоджень щонайменше один військовий корабель

В Німеччині останнім часом фіксують спалах російських диверсій проти військової інфраструктури, техніки та особового складу Бундесверу. Є випадки диверсій проти військових кораблів, спроби проникнення на військово-морські бази (ВМБ) та спроби наближення до діючих військовослужбовців армії.

Про це повідомив німецький телеканал N-TV із посиланням на заяву, яку зробив командувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак. Він зазначив, що внаслідок актів цілеспрямованого саботажу зазнав пошкоджень щонайменше один військовий корабель; також відомо про спроби проникнення на ВМБ з моря та суходолу, а також спроби наблизитися з невідомими цілями до солдатів, які поверталися додому зі служби.

"Наша оцінка: нас випробовують. Намагаються розхитати наше суспільство, як на національному рівні, так і всередині альянсу. І, можливо, створюють підґрунтя для подальших активних військових дій", – сказав він.

Каак при цьому не підтвердив інцидент, про який писали ЗМІ: мова про недобудований корвет "Емден", який ще не передали флоту. За даними ЗМІ під час інспекції корабля в січні виявилося, що невідомі вивели з ладу силову установку корвета. Туди скинули кілька кілограмів металевої стружки. Втім, Каак спростував, що такий інцидент мав місце, але визнав, що загроза диверсій з боку РФ є більш ніж реальною.

"Зростаюча загроза з боку Росії на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому. Експерти і розвідувальні служби сходяться на думці, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, в червні 2024 року у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.

30 серпня 2024 року у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Внаслідок вибуху двоє співробітників отримали серйозні поранення. Правоохоронні органи підозрюють диверсію.