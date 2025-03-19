Ідеальних диверсій не буває. Експідпільник назвав провали і успіхи українських партизанів

Партизани не проводять диверсії в місцях масового скупчення цивільного населення

Українські підпільники зменшили кількість партизанських операцій на окупованих територіях України, тому що зосередилися тільки на дуже важливих акціях. І хоча ідеальних диверсій не буває, вони ніколи не погодяться на те, щоб постраждало цивільне населення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він назвав кільках гучних акцій, влаштованих підпільниками.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

Однією з них став підрив у Донецьку начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Зрадник України був ліквідований у грудні 2024 року.

— Наш партизан порушив інструкцію і потрапив в полон. Він встановив під автівку зрадника міну, але не надягнув шапку, окуляри і його знайшли тільки тому, що він потрапив на відеокамеру і його розпізнали по обличчю, — розповідає експідпільник.

А партизан, який в Луганську встановив міну під машину зрадника України Філіпоненка (в листопаді 2023 року був ліквідований колишній начальник фейкової "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко, — Ред.), він виконав всі інструкції і його так і не знайшли, — розповідає Герой України.

Він додав, що учасникам партизанського руху ніколи нам не давали наказів робити диверсії в місцях масового скупчення цивільного населення.

— Ніхто ніколи не згадував, щоб підривати церкви, на зупинках транспорту робити засідки. Ніколи таких наказів не було і я впевнений, що і не буде. Так, ідеальних диверсій не буває. Можуть бути одиночні випадки, коли страждає цивільне населення, потрапляючи в зону ураження, але це випадково, — підсумував Володимир Жемчугов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як підпільники виживають у тилу ворога.