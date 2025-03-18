Росіяни знайшли ресурс для здійснення диверсій в Європі: шведські ЗМІ попередили про небезпеку

Росія планує вербувати для здійснення диверсій людей з наркотичною залежністю

Російський режим знайшов для себе ресурс, який може використати для спроби проведення диверсій та нападів на території Європи, зокрема у Швеції. Російська розвідка планує вербувати для здійснення диверсій наркозалежних людей.

Про це повідомив шведський телеканал TV4 із посиланням на заяву, яку зробила поліція безпеки Швеції (Säpo). Шведська державна безпека вимагає від поліції посилити увагу до таких людей.

Зокрема, Säpo отримала розвідувальні дані, які свідчать, що Росія планує вербувати для здійснення диверсій людей з наркотичною залежністю. На таких людей, як вважають росіяни та роблять висновок шведи, падає менше підозр, що робить їх фактично "ідеальними виконавцями для іноземних держав для здійснення диверсій".

Джерело телеканалу сказало, що вже є випадки вербування наркоманів для вчинення диверсій за обіцянки певної плати. Поліцейських попереджають бути особливо пильними, зокрема біля соціально важливих об'єктів у певних частинах країни, оскільки там можливі російські диверсії. В держбезпеці Швеції не стали давати телеканалу коментар, проте зазначили, що "в Європі є низка прикладів, коли цей вид діяльності був викритий".

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, в червні 2024 року у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.

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