Знайти кілера — не проблема. Ексдиверсант пояснив, як у Росії знищили зрадника Киву

У кримінальній Росії чимало любителів легких грошей

У Росії ліквідацією українських зрадників, таких як екс-нардеп Ілля Кива, і воєнних злочинців займаються найманці, пересічні місцеві мешканці та колишні офіцери російської армії та спецслужб. Когось із них цікавлять гроші, а хтось вбиває із патріотичних міркувань.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, які діють українські спецслужби.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

— Коли ми все це починали, то як було зробити це швидше? Звичайно, співпрацюючи з тими людьми, які вже професійно підготовлені. Ми почали використовувати російські інструменти — гроші. А на території Росії багато кримінальних замовних кілерів. У них же кримінальна країна і знайти там кілера за гроші не така велика проблема. Ми почали з цього, — пояснює ексдиверсант.

За його словами, потім знаходили виконавців серед російської армії.

— На території Росії дуже багато етнічних українців (близько 9 мільйонів, наскільки я пам’ятаю). Багато хто з них служив або служить в армії, спецслужбах і хто досі любить свою Батьківщину. Ми знаходили таких людей і вони йшли з нами на співпрацю, — пояснює Герой України.

Він підтвердив, що зрадника Іллю Киву ліквідував замовний убивця.

— Так. Наскільки мені відомо, ми скористалися замовним кілером, — додав Володимир Жемчугов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як ФСБ вербує українців для підриву ТЦК і підпалів авто військових.