За 4 години на день заробите більше, ніж ваша пенсія: у чому суть вакансії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кандидату на цю роботу треба любити чистоту та порядок, а також вільно володіти українською мовою
У Львові фітнес-клуб "Ліга" відкрив вакансію прибиральниці, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонерів. Працювати потрібно буде лише чотири години на день, тому це може стати гарним підробітком.
Відповідне оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Зазначається, що графік роботи у співробітника буде наступний: 7:00-9:00 та 21:00-23:00. Тобто, двічі на день необхідно буде приходити та прибирати приміщення.
Заробітна плата, яка вказана в оголошенні, – від 6 500 гривень. Це більше, ніж середня пенсія в Україні на сьогодні, яка становить 5 789 грн.
Що входить до обов’язків
- Підтримувати чистоту та порядок;
- Виконання обов’язків згідно з інструкцією.
Яким має бути кандидат
- Любить чистоту та порядок;
- Хоче ефективно та плідно працювати;
- Вільно володіє українською мовою.
Що пропонують співробітнику
- Сучасні засоби для догляду та технології, що спрощують роботу;
- Своєчасну та чесну виплату зарплати;
- Тренування у фітнес клубі "ЛІГА" безкоштовно;
- Знижки на послуги косметології, масажу, солярію та манікюру (педикюру).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині з’явилася приваблива вакансія для пенсіонерів.