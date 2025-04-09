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За 4 години на день заробите більше, ніж ваша пенсія: у чому суть вакансії

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
У Львові пенсіонерам пропонують роботу Новина оновлена 09 квітня 2025, 10:10
У Львові пенсіонерам пропонують роботу. Фото Колаж "Телеграф"

Кандидату на цю роботу треба любити чистоту та порядок, а також вільно володіти українською мовою

У Львові фітнес-клуб "Ліга" відкрив вакансію прибиральниці, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонерів. Працювати потрібно буде лише чотири години на день, тому це може стати гарним підробітком.

Відповідне оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Зазначається, що графік роботи у співробітника буде наступний: 7:00-9:00 та 21:00-23:00. Тобто, двічі на день необхідно буде приходити та прибирати приміщення.

Заробітна плата, яка вказана в оголошенні, – від 6 500 гривень. Це більше, ніж середня пенсія в Україні на сьогодні, яка становить 5 789 грн.

Що входить до обов’язків

  • Підтримувати чистоту та порядок;
  • Виконання обов’язків згідно з інструкцією.

Яким має бути кандидат

  • Любить чистоту та порядок;
  • Хоче ефективно та плідно працювати;
  • Вільно володіє українською мовою.

Що пропонують співробітнику

  • Сучасні засоби для догляду та технології, що спрощують роботу;
  • Своєчасну та чесну виплату зарплати;
  • Тренування у фітнес клубі "ЛІГА" безкоштовно;
  • Знижки на послуги косметології, масажу, солярію та манікюру (педикюру).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині з’явилася приваблива вакансія для пенсіонерів.

Теги:
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