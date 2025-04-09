За 4 години на день заробите більше, ніж ваша пенсія: у чому суть вакансії

Кандидату на цю роботу треба любити чистоту та порядок, а також вільно володіти українською мовою

У Львові фітнес-клуб "Ліга" відкрив вакансію прибиральниці, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонерів. Працювати потрібно буде лише чотири години на день, тому це може стати гарним підробітком.

Відповідне оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Зазначається, що графік роботи у співробітника буде наступний: 7:00-9:00 та 21:00-23:00. Тобто, двічі на день необхідно буде приходити та прибирати приміщення.

Заробітна плата, яка вказана в оголошенні, – від 6 500 гривень. Це більше, ніж середня пенсія в Україні на сьогодні, яка становить 5 789 грн.

Що входить до обов’язків

Підтримувати чистоту та порядок;

Виконання обов’язків згідно з інструкцією.

Яким має бути кандидат

Любить чистоту та порядок;

Хоче ефективно та плідно працювати;

Вільно володіє українською мовою.

Що пропонують співробітнику

Сучасні засоби для догляду та технології, що спрощують роботу;

Своєчасну та чесну виплату зарплати;

Тренування у фітнес клубі "ЛІГА" безкоштовно;

Знижки на послуги косметології, масажу, солярію та манікюру (педикюру).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині з’явилася приваблива вакансія для пенсіонерів.