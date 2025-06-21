Львівські контролери штрафують туристів за "зайвий" багаж: як не попасти на гроші (відео)

Сумки перевіряють з рулеткою

У Львові контролери громадського транспорту відкрили "полювання" на порушників правил перевезення багажу. В мережі обурюють — оштрафувати можуть навіть при перевищенні допустимого розміру на сантиметр, при цьому автобуси не мають кондиціонування, а іноді — розвалюються на ходу. Сума штрафу після підвищення вартості проїзду у Львові становить 400 грн.

Відео з тим, як контролери перевіряють багаж поділились у мережі. Зазначимо, що за правилами перевезення дитячі візки, санки, крісла колісні, персональний транспорт (велосипед, самокат) провозять без додаткової оплати.

Пасажири такою активністю контролерів обурені. Нарікають — у деяких маршруток на ходу відпадають колеса, а перевізників цікавлять тільки прибутки. За останній час випадків відпадання колес було вже два. Викликає питання також прилад, яким заміряють багаж.

Контролерам може бути непереливки - пасажири обурені

За який багаж потрібно платити у Львові

Якщо ваші речі розміром понад 60 см * 40 см * 20 см (одночасно за всіма вимірами)

(одночасно за всіма вимірами) Якщо це предмети завдовжки понад 150 см та діаметром понад 10 см.

Як оплачувати багаж у Львові

Якщо через застосунок LeoCard — потрібно купити 2 квитки і обидва валідувати. Вартість кожного — 17 грн. Готівкою у водія також треба два квитки — вартість 25 грн. Якщо це карта ЛеоКарт, банківська карта або телефон з NFC потрібно:

на валідаторі тиснути "Додати квитки"

ваша поїздка враховується автоматично, обираєте потрібну кількість місць додатково

тиснете "Продовжити.

Після цього сплачуєте прикладанням внизу валідатора. Одним пристроєм чи картою можна оплатити три додаткові місця. Коштує це ЛеоКарткою — 17 грн, з банківської карти чи телефоном — 20 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо просто прикласти карту двічі — гроші не спишуться, а поїздка буде вважатися контролерами як неоплачена. Аналогічно відбудеться, якщо перетнувши кінцеву не вийти з транспорту — потрібно оплачувати знову.