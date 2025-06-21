Львівські контролери штрафують туристів за "зайвий" багаж: як не попасти на гроші (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сумки перевіряють з рулеткою
У Львові контролери громадського транспорту відкрили "полювання" на порушників правил перевезення багажу. В мережі обурюють — оштрафувати можуть навіть при перевищенні допустимого розміру на сантиметр, при цьому автобуси не мають кондиціонування, а іноді — розвалюються на ходу. Сума штрафу після підвищення вартості проїзду у Львові становить 400 грн.
Відео з тим, як контролери перевіряють багаж поділились у мережі. Зазначимо, що за правилами перевезення дитячі візки, санки, крісла колісні, персональний транспорт (велосипед, самокат) провозять без додаткової оплати.
Пасажири такою активністю контролерів обурені. Нарікають — у деяких маршруток на ходу відпадають колеса, а перевізників цікавлять тільки прибутки. За останній час випадків відпадання колес було вже два. Викликає питання також прилад, яким заміряють багаж.
За який багаж потрібно платити у Львові
- Якщо ваші речі розміром понад 60 см * 40 см * 20 см (одночасно за всіма вимірами)
- Якщо це предмети завдовжки понад 150 см та діаметром понад 10 см.
Як оплачувати багаж у Львові
Якщо через застосунок LeoCard — потрібно купити 2 квитки і обидва валідувати. Вартість кожного — 17 грн. Готівкою у водія також треба два квитки — вартість 25 грн. Якщо це карта ЛеоКарт, банківська карта або телефон з NFC потрібно:
- на валідаторі тиснути "Додати квитки"
- ваша поїздка враховується автоматично, обираєте потрібну кількість місць додатково
- тиснете "Продовжити.
Після цього сплачуєте прикладанням внизу валідатора. Одним пристроєм чи картою можна оплатити три додаткові місця. Коштує це ЛеоКарткою — 17 грн, з банківської карти чи телефоном — 20 грн.
Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо просто прикласти карту двічі — гроші не спишуться, а поїздка буде вважатися контролерами як неоплачена. Аналогічно відбудеться, якщо перетнувши кінцеву не вийти з транспорту — потрібно оплачувати знову.