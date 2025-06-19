Офіційні, платні й "дикі": пляжі Львова та околиць, де купаються влітку (фото, відео)

У Львові немає офіційного пляжу, але поруч — десятки зон для відпочинку

Одна з туристичних перлин України — Львів притягує туристів і влітку. Однак, як і мешканці міста, вони стикаються із проблемою — де відпочити біля води.

"Телеграф" дослідив питання та підготував перелік офіційних і не дуже місць відпочинку. Деякі з них — платні.

Пляжні зони біля Львова — відпочинок може стати в копієчку

Поруч зі Львовом кілька платних пляжних зон відпочинку. Після повернення до громади озера Корса у Брюховичах, воно ще офіційно не відкрите до відвідування. Тож в Брюховичах можна купатися у зоні відпочинку "Колиба". Це платна зона відпочинку, обладнана туалетами, душем, переодягальнями тощо. Вартість — 250 грн з людини.

"Колиба" у Брюховичах

Окрім "Колиби" в межах Львівської громади є можливість відпочити біля води у Винниках в "Емілі Резорт" та в селі Воля-Гомулецька у відпочинковому комплексі "Альбатрос". Обидва мають потрібну інфраструктуру та додаткові послуги. Ціни в "Альбатросі" на сайті за вхід: для дорослих — 200 грн, для дітей від 3 до 14 років — 100 грн з людини.

База "Альбатрос"

В "Емілі Резорт" ціни різняться залежно від того, пляж обрати чи басейн. Максимальна вартість входу в "Емілі. Акваторія" — 900 грн (з дорослого у вихідний).

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Ще одне популярне місце для купання поруч з містом "Львівська Швейцарія" у Давидові. Ціна на вхід в обладану зону відпочинку: дорослі та діти вищі за 120 см — 300 грн.

Безкоштовні пляжі на Львівщині

Львівська ОВА сертифікувала загалом 17 пляжів у 13 місяцях відпочинку. Серед них є й безкоштовні пляжі — на міських ставках чи озерах. Вони також обладнані переодягальнями, є рятувальні пости тощо. Деякі з цих водойм мають також платні зони відпочинку. Поплавати та позасмагати можна безкоштовно:

на озері "Молодіжне" в парку в Золочеві

на озері "Молодіжне" в Перемишлянах

на міському ставі в Моршині

на водоймі "Задорожнє" в Миколаєві

в селі Верещиця на озері в межах Національного природного парку.

Безкоштовно, але не офіційно

Одне з популярних, але не сертифікованих місць відпочинку львів’ян — Ясниський (Ясницький) кар’єр. Він також знаходиться неподалік обласного центру, але відпочинок тут — на власний страх і ризик. Це кар’єр, тож дно нерівне та має глибокі провалля, вода холодна та не досліджена на бактерії. Але багатьох це не зупиняє.

Раніше "Телеграф" розповідав про неймовірне місце відпочинку на Житомирщині. Колишній кар'єр через його блакитну воду називають Мальдівами.