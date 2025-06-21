Львовские контролеры штрафуют туристов за "лишний" багаж: как не попасть на деньги (видео)

Сумки проверяют с рулеткой

Во Львове контролеры общественного транспорта открыли "охоту" на нарушителей правил перевозки багажа. В сети возмущаются — оштрафовать могут даже при превышении допустимого размера на сантиметр, при этом автобусы не имеют кондиционирования, а иногда — разваливаются на ходу. Сумма штрафа после повышения стоимости проезда во Львове составляет 400 грн.

Видео с тем, как контролеры проверяют багаж, поделились в сети. Отметим, что по правилам перевозки детские коляски, санки, колесные кресла, персональный транспорт (велосипед, самокат) провозят без дополнительной оплаты.

Пассажиры такой активностью контролеров возмущены. Жалуются — у некоторых маршруток на ходу отпадают колеса, а перевозчиков интересуют только доходы. За последнее время случаев отпадения колёс было уже два. Вызывает также вопрос прибор, которым замеряют багаж.

Контролерам может быть не сладко — пассажиры возмущены

За какой багаж нужно платить во Львове

Если ваши вещи размером свыше 60 см*40 см*20 см (одновременно по всем измерениям)

(одновременно по всем измерениям) Если это предметы длиной более 150 см и диаметром более 10 см.

Как оплачивать багаж во Львове.

Если через приложение LeoCard нужно купить 2 билета и оба валидировать. Стоимость каждого — 17 грн. Наличными у водителя также нужно два билета — стоимость 25 грн. Если это карта ЛеоКарти, банковская карта или телефон с NFC требуется:

на валидаторе давить "Добавить билеты"

ваша поездка учитывается автоматически, выбираете нужное количество мест дополнительно

жмете "Продолжить".

После этого платите прикладыванием внизу валидатора. Одним устройством или картой можно оплатить три дополнительных места. Стоит это ЛеоКарткой – 17 грн, с банковской карты или по телефону – 20 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если просто приложить карту дважды — деньги не спишутся, а поездка будет считаться контролерами неоплаченной. Аналогично произойдет, если пересек конечную не выйти из транспорта – нужно оплачивать снова.