Укр

Львовские контролеры штрафуют туристов за "лишний" багаж: как не попасть на деньги (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Городской транспорт во Львове имеет одинаковую стоимость проезда Новость обновлена 21 июня 2025, 12:54
Городской транспорт во Львове имеет одинаковую стоимость проезда. Фото Иллюстративное фото

Сумки проверяют с рулеткой

Во Львове контролеры общественного транспорта открыли "охоту" на нарушителей правил перевозки багажа. В сети возмущаются — оштрафовать могут даже при превышении допустимого размера на сантиметр, при этом автобусы не имеют кондиционирования, а иногда — разваливаются на ходу. Сумма штрафа после повышения стоимости проезда во Львове составляет 400 грн.

Видео с тем, как контролеры проверяют багаж, поделились в сети. Отметим, что по правилам перевозки детские коляски, санки, колесные кресла, персональный транспорт (велосипед, самокат) провозят без дополнительной оплаты.

Пассажиры такой активностью контролеров возмущены. Жалуются — у некоторых маршруток на ходу отпадают колеса, а перевозчиков интересуют только доходы. За последнее время случаев отпадения колёс было уже два. Вызывает также вопрос прибор, которым замеряют багаж.

Контролеры во Львове замеряют багаж
Контролерам может быть не сладко — пассажиры возмущены

За какой багаж нужно платить во Львове

  • Если ваши вещи размером свыше 60 см*40 см*20 см (одновременно по всем измерениям)
  • Если это предметы длиной более 150 см и диаметром более 10 см.

Как оплачивать багаж во Львове.

Если через приложение LeoCard нужно купить 2 билета и оба валидировать. Стоимость каждого — 17 грн. Наличными у водителя также нужно два билета — стоимость 25 грн. Если это карта ЛеоКарти, банковская карта или телефон с NFC требуется:

  • на валидаторе давить "Добавить билеты"
  • ваша поездка учитывается автоматически, выбираете нужное количество мест дополнительно
  • жмете "Продолжить".

После этого платите прикладыванием внизу валидатора. Одним устройством или картой можно оплатить три дополнительных места. Стоит это ЛеоКарткой – 17 грн, с банковской карты или по телефону – 20 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если просто приложить карту дважды — деньги не спишутся, а поездка будет считаться контролерами неоплаченной. Аналогично произойдет, если пересек конечную не выйти из транспорта – нужно оплачивать снова.

Теги:
#Штраф #Львов #Транспорт #Багаж