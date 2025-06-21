Львовские контролеры штрафуют туристов за "лишний" багаж: как не попасть на деньги (видео)
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Сумки проверяют с рулеткой
Во Львове контролеры общественного транспорта открыли "охоту" на нарушителей правил перевозки багажа. В сети возмущаются — оштрафовать могут даже при превышении допустимого размера на сантиметр, при этом автобусы не имеют кондиционирования, а иногда — разваливаются на ходу. Сумма штрафа после повышения стоимости проезда во Львове составляет 400 грн.
Видео с тем, как контролеры проверяют багаж, поделились в сети. Отметим, что по правилам перевозки детские коляски, санки, колесные кресла, персональный транспорт (велосипед, самокат) провозят без дополнительной оплаты.
Пассажиры такой активностью контролеров возмущены. Жалуются — у некоторых маршруток на ходу отпадают колеса, а перевозчиков интересуют только доходы. За последнее время случаев отпадения колёс было уже два. Вызывает также вопрос прибор, которым замеряют багаж.
За какой багаж нужно платить во Львове
- Если ваши вещи размером свыше 60 см*40 см*20 см (одновременно по всем измерениям)
- Если это предметы длиной более 150 см и диаметром более 10 см.
Как оплачивать багаж во Львове.
Если через приложение LeoCard нужно купить 2 билета и оба валидировать. Стоимость каждого — 17 грн. Наличными у водителя также нужно два билета — стоимость 25 грн. Если это карта ЛеоКарти, банковская карта или телефон с NFC требуется:
- на валидаторе давить "Добавить билеты"
- ваша поездка учитывается автоматически, выбираете нужное количество мест дополнительно
- жмете "Продолжить".
После этого платите прикладыванием внизу валидатора. Одним устройством или картой можно оплатить три дополнительных места. Стоит это ЛеоКарткой – 17 грн, с банковской карты или по телефону – 20 грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что если просто приложить карту дважды — деньги не спишутся, а поездка будет считаться контролерами неоплаченной. Аналогично произойдет, если пересек конечную не выйти из транспорта – нужно оплачивать снова.