"У людини дуже добре серце": незвичайний чоловік зі Львова привернув увагу мережі (відео)

Такого можна назвати справжнім "ватажком зграї"

Собаки з давніх-давен вважалися найкращим другом людини, а тому на вулицях людських міст собачників можна зустріти повсюдно. Однак мало кому вистачить сил та терпіння тримати у себе одразу кілька із них. Хоча й такі екстремали знаходяться.

Наприклад, одного із таких зустріли у Львові. Відеозаписом поділився telegram-канал "Реальний Львів".

На короткому ролику помітно, що у чоловіка одразу вісім "найкращих друзів", а у підписі зазначено, що в додачу в нього є ще й добре серце. Повідомляється, що кадри було знято на вулиці Степана Бандери, однак у коментарях уточнили, що це вулиця Городоцька в районі привокзального ринку.

У коментарях до запису городяни стурбувалися тим, що така зграя собак може становити загрозу для оточуючих, особливо якщо врахувати, що лише один із восьми був у наморднику. Однак знайшлися і ті, хто знає цього чоловіка особисто і запевнили, що навчанням вихованців він не знехтував.

Як повідомлялося раніше, в Україні все частіше можна зустріти екзотичних домашніх вихованців. Наприклад, одна жінка похвалилася домашніми раками.