"У человека очень доброе сердце": необычный мужчина из Львова привлек внимание сети (видео)

Такого можно назвать настоящим "вожаком стаи"

Собаки издревле считались лучшим другом человека, а потому на улицах человеческих городов собачников можно встретить повсеместно. Однако мало кому хватит сил и терпения держать у себя сразу несколько из них. Хотя и подобные экстремалы находятся.

Например, одного из таковых встретили во Львове. Видеозаписью поделился telegram-канал "Реальный Львов".

На коротком ролике заметно, что у мужчины сразу восемь "лучших друзей", а в подписи отмечено, что в добавку есть еще и доброе сердце. Сообщается, что кадры были сняты на улице Степана Бандеры, однако в комментариях уточнили, что это улица Городоцкая в районе привокзального рынка

В комментариях к записи горожане обеспокоились тем, что такая толпа собак может представлять угрозу для окружающих, особенно если учесть, что лишь одна из восьми была в наморднике. Однако нашлись и те, кто знает этого мужчину лично и заверили, что обучением питомцев он не пренебрег.

Как сообщалось ранее, в Украине все чаще можно встретить экзотических домашних питомцев. Например, одна женщина похвасталась домашними раками.