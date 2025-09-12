"Навіть тварини тривожаться": в Одесі собаки влаштували "змагання" з повітряною тривогою (відео)

Для багатьох українців собаки — це не лише охоронці чи домашні улюбленці, а й своєрідні "сигналізатори небезпеки"

Повітряні тривоги в Україні стають частиною буденного життя, але навіть тварини реагують на небезпеку швидше за людей. Днями кілька собак під час сирени в Одесі синхронно вили в такт сповіщенню.

Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. За повдіомленням, таку картину спостерігали на площі 10 квітня.

Дивлячись на цих чотирилапих, можна помітити, наскільки вони чутливі до війни та російських обстрілів. Собаки часто першими реагують на небезпеку, піднімаючи тривогу. Тварини не просто слухають команди господарів — вони відчувають загрозу інтуїтивно, реагуючи на звук сирен і небезпечні сигнали.

Коментатори підкреслили важливість турботи про собак. Одні наголосили, що ці тварини — справжні друзі й помічники, яких потрібно годувати й оберігати. Інші зазначили, що не всі собаки безпечні, особливо безпритульні, тому важливо дбати про їхню стерилізацію, вакцинацію та пошук дому. "Потрібно знайти баланс, особливо з вуличними тваринами, стерилізувати їх і вакцинувати від сказу, забирати в притулок або знаходити їм дім. У ЄС рідко знайдеш бездомну тварину на вулиці — у Фінляндії ще не бачив жодної", — додав українець.

Ще один дописувач коротко відреагував: "Навіть собаки тривожаться, а ти — ні".

Що пишуть користувачі під відео

