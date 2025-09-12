Собака помпезно відсвяткував день народження в Одесі: до Лукаса навіть "Ісус" приїхав (відео)
Одесити показали, як має проходити святкування чотирилапого друга, навіть іменник був в шоці
В Одесі відбулося незвичайне святкування дня народження чотирилапого іменинника. Воно вразило гостей і перехожих своєю помпезністю та розмахом.
За повідомленнями місцевих пабліків Одеси, собаці маленької породи влаштували справжнє VIP-свято з усіма атрибутами зіркового заходу. У мережі показали відповідні кадри.
На опублікованих кадрах чути, що його звати Лукас. Святкування розпочалося з ефектного прибуття іменинника — собаку доставили до місця проведення свята на білосніжному лімузині. Гості зустріли чотирилапого героя бурхливими аплодисментами, немов справжню кінозірку.
Власник не пошкодував коштів на створення атмосфери: для гостей була розстелена червона доріжка, а музичний супровід забезпечував професійний діджей.
На відеозаписах з події видно, як щасливий іменинник вискочив з автомобіля та радісно зустрів присутніх, весело махаючи хвостиком від захоплення.
Реакція українців
Подія викликала жваве обговорення в соціальних мережах Одеси, де користувачі діляться коментарями незвичайного святкування.
В коментарях користувачі висловлювали здивування масштабами святкування, зауважуючи, що навіть у собаки день народження відзначають краще, ніж у багатьох людей.
Деякі коментатори з гумором відзначали абсурдність ситуації, коли четвероногому улюбленцю влаштовують розкішне свято з лімузином та професійним діджеєм. Частина користувачів сприйняла подію як розвагу та привід для посмішки, особливо в контексті складних часів.
Водночас з'явились і критичні голоси щодо доцільності таких витрат, коли багато людей потребують допомоги. Окремі коментатори іронізували над тим, що тварині надають більше уваги, ніж соціальним проблемам.
