Собака помпезно відсвяткував день народження в Одесі: до Лукаса навіть "Ісус" приїхав (відео)

Одесити показали, як має проходити святкування чотирилапого друга, навіть іменник був в шоці

В Одесі відбулося незвичайне святкування дня народження чотирилапого іменинника. Воно вразило гостей і перехожих своєю помпезністю та розмахом.

За повідомленнями місцевих пабліків Одеси, собаці маленької породи влаштували справжнє VIP-свято з усіма атрибутами зіркового заходу. У мережі показали відповідні кадри.

На опублікованих кадрах чути, що його звати Лукас. Святкування розпочалося з ефектного прибуття іменинника — собаку доставили до місця проведення свята на білосніжному лімузині. Гості зустріли чотирилапого героя бурхливими аплодисментами, немов справжню кінозірку.

Власник не пошкодував коштів на створення атмосфери: для гостей була розстелена червона доріжка, а музичний супровід забезпечував професійний діджей.

На відеозаписах з події видно, як щасливий іменинник вискочив з автомобіля та радісно зустрів присутніх, весело махаючи хвостиком від захоплення.

Реакція українців

Подія викликала жваве обговорення в соціальних мережах Одеси, де користувачі діляться коментарями незвичайного святкування.

В коментарях користувачі висловлювали здивування масштабами святкування, зауважуючи, що навіть у собаки день народження відзначають краще, ніж у багатьох людей.

Деякі коментатори з гумором відзначали абсурдність ситуації, коли четвероногому улюбленцю влаштовують розкішне свято з лімузином та професійним діджеєм. Частина користувачів сприйняла подію як розвагу та привід для посмішки, особливо в контексті складних часів.

Водночас з'явились і критичні голоси щодо доцільності таких витрат, коли багато людей потребують допомоги. Окремі коментатори іронізували над тим, що тварині надають більше уваги, ніж соціальним проблемам.

