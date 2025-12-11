Під Львовом у будинок влетів дрон: поліція розслідує замах на вбивство

У мережі шириться версія про мету удару

У передмісті Львова раннім ранком 11 грудня пролунав вибух. Поліція Львівщини звітує — в селі Сокільники по приватному будинку поцілив дрон. При цьому тривогу в області не оголошували.

Що потрібно знати:

Постраждалих в результаті вибуху немає

Будинок пошкоджений

Підозрюють що це був замах на вбивство

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло приблизно о 4 ранку. Від удару дрона пошкоджено дах, фасад та кілька кімнат будинку. Наразі правоохоронці опрацьовують докази на місці.

Оновлення: Поліція відкрила кримінальне провадження за Закінчений замах на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Допис поліції Львівської області

Сокільники знаходяться майже в межі міста. Зазначимо, що ЗМІ та в місцевих групах припускають, що це був замах на вбивство. Повідомляється, що вибух відбувся на вулиці Свободи поблизу Кільцевої дороги та ЖК "Південний". Чули його в різних частинах села.

Коментар в місцевій групі

За даними Суспільного, в будівлю ймовірно влучив FPV-дрон. Деталі поліція обіцяє надати пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про вибух в Одесі, що також відбувся не під час тривоги. Чоловік підірвав три гранати у під'їзді, в результаті постраждав сам та ще одна жінка отримала контузію.