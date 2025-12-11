Під Львовом у будинок влетів дрон: поліція розслідує замах на вбивство
У передмісті Львова раннім ранком 11 грудня пролунав вибух. Поліція Львівщини звітує — в селі Сокільники по приватному будинку поцілив дрон. При цьому тривогу в області не оголошували.
- Постраждалих в результаті вибуху немає
- Будинок пошкоджений
- Підозрюють що це був замах на вбивство
За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло приблизно о 4 ранку. Від удару дрона пошкоджено дах, фасад та кілька кімнат будинку. Наразі правоохоронці опрацьовують докази на місці.
Оновлення: Поліція відкрила кримінальне провадження за Закінчений замах на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Сокільники знаходяться майже в межі міста. Зазначимо, що ЗМІ та в місцевих групах припускають, що це був замах на вбивство. Повідомляється, що вибух відбувся на вулиці Свободи поблизу Кільцевої дороги та ЖК "Південний". Чули його в різних частинах села.
За даними Суспільного, в будівлю ймовірно влучив FPV-дрон. Деталі поліція обіцяє надати пізніше.
Раніше "Телеграф" розповідав про вибух в Одесі, що також відбувся не під час тривоги. Чоловік підірвав три гранати у під'їзді, в результаті постраждав сам та ще одна жінка отримала контузію.