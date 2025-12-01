У Дніпрі пролунав потужний вибух. Усі подробиці російської атаки (фото)
У Дніпрі в понеділок, 1 грудня, прогримів потужний вибух. Попередньо місто атакували балістикою.
Про вибух повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними моніторів, фіксувалась загроза з Таганрогу.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу. Дніпро в укриття!" — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Після вибуху у місті здійнявся потужний стовп диму. Місцеві пабліки вже публікують перші фото.
