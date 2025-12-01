Рус

У Дніпрі пролунав потужний вибух. Усі подробиці російської атаки (фото)

Тетяна Крутякова
Вибух у Дніпрі Новина оновлена 01 грудня 2025, 10:25
Вибух у Дніпрі. Фото Колаж "Телеграфу"

У Дніпрі в понеділок, 1 грудня, прогримів потужний вибух. Попередньо місто атакували балістикою.

Про вибух повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними моніторів, фіксувалась загроза з Таганрогу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу. Дніпро в укриття!" — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Після вибуху у місті здійнявся потужний стовп диму. Місцеві пабліки вже публікують перші фото.

Вибух у Дніпрі
Над Дніпром здійнявся стовп диму

Новина доповнюється …

#Дніпро #Вибухи #Атака