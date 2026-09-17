Генплан Сокільників на Львівщині оскаржують у суді: чим це може загрожувати іншим громадам

Документ передбачає школи, дороги, воду та каналізацію для села

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Сокільники розраховують свій розвиток до 2044 року, коли населення села, за прогнозом, може зрости до 50 775 мешканців. Під цю чисельність у генплані передбачили житло, школи, дитсадки, дороги, централізовані воду та каналізацію.

Про це голова Сокільницької громади, що на Львівщині, Тарас Сулимко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, 50 775 - це розрахунковий показник на 2044 рік, а не план одномоментної забудови чи заселення села. Генплан розрахований на 18 років, а необхідну інфраструктуру планували одночасно з житлом - у тих самих кварталах.

"Це поступове прогнозоване збільшення кількості населення громади, і під цю цифру на вісімнадцять років наперед проектуються мережі, школи й дороги", - пояснив Сулимко.

Окремо генплан передбачає централізоване водопостачання та каналізацію для всього села, включно з існуючою забудовою. Власні очисні споруди потужністю до 3 тис. кубометрів на добу громада планує будувати разом з інвестором.

За словами Сулимка, при розробці документа врахували й обмеження міжнародного аеропорту "Львів": поверховість забудови становитиме переважно 4-6 поверхів, а в зонах заходу на посадку передбачено 26,85 га спеціального озеленення. У квітні Сокільницька сільрада, Львівська ОВА та аеропорт підписали меморандум, після чого аеропорт подав заяву про залишення свого позову без розгляду.

Водночас генплан продовжує оскаржувати Львівська міськрада. Сулимко називає цей судовий спір важливим для всіх громад, розташованих поруч із великими містами.

"Якщо такий генеральний план можна заблокувати ззовні - завтра так само можна заблокувати розвиток будь-якої громади", - заявив він.

Зміни до генплану Сокільників сільрада затвердила наприкінці 2024 року. Після того як дві судові інстанції відмовилися розглядати позов Львівської міськради, у квітні Верховний Суд повернув справу на розгляд по суті.