Рада провалила голосування щодо Потапа: відкрито за нього заступився лише один скандальний "слуга"

Потап поки що залишається "Заслуженим артистом України"

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У четвер, 17 вересня, Верховна Рада не підтримала запит групи нардепів до президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення почесного звання України "Заслужений артист України" репера Потапа (Потапенко Олексія Андрійовича). Голосування відбувалося поіменно.

"Телеграф" розповідає, хто з народних обранців голосував проти цього запиту. Процедура проходила у два етапи.

Спочатку парламентарі попередньо підтримали депутатський запит. Проти цього виступили Євген Брагар ("Слуга народу") та Владислав Поляк ("Довіра").

Результати попереднього голосування

Основне голосування провалилося. ВР не змогла набрати 226 голосів та не підтримала запит.

Цікаво, що депутатська група "Відновлення України" взагалі відмовилася голосувати, а з "Платформи за життя та мир" дали лише один голос "за". Усі присутні члени "ЄС" дали свої голоси "за", також проголосували "за" майже всі нардепи "Голосу", "Батьківщини" та "Довіри", які були на засіданні. Щодо фракції "Слуга народу" — 128 нардепів дали голоси "за", один виступив проти, ще один утримався, 55 не голосували, ще 43 були відсутні.

Знову проти виступив Євген Брагар, утримався Георгій Мазурашу ("Слуга народу"), 90 народних обранців не проголосували.

Результати голосування

Результати голосування по фракціям

Довідка: Євген Брагар неодноразово потрапляв у скандали. Наприклад, у 2020 році в етері на ТБ він запропонував пенсіонерці, яка скаржилася на велику "комуналку", продати собаку елітної породи та цими грошима сплатити комунальні борги.

Незабаром після обрання у вересні 2019 року Брагар заявив в етері телеканалу "Рада" розкритикував держфінансування патріотичного кіно України, закликавши робити ставку на комерційну окупність проєктів.

Нагадаємо, українці стали закликати позбавити звання Потапа після скандального відео артиста та його колишньої дружини, співачки Насті Каменських. На кадрах вони "пояснили" своє право спілкуватися російською "свободою".

Як на петиції відреагував Потап

Сам Олексій Потапенко відреагував на появу петицій із закликом позбавити його державного звання. Артист заявив, що готовий добровільно відмовитися від відзнаки, якщо суспільство дійсно вважає це необхідним. Він іронічно зазначив, що якщо відмова від звання зробить людей щасливішими, допоможе Україні чи наблизить перемогу, то він не триматиметься за нього.

Є зустрічна пропозиція: "Заслужений" ладен здати добровільно. В обмін на "Народний". Бо не ви мені народну любов давали — не вам її й забирати. Олексій Потапенко

Нагадаємо, Каменських перетворилася на всенародне посміховисько. Все через абсурдний коментар в інтерв’ю про українську мову.