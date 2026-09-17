"Це ганьба": що про Україну розповідали Мендель та її друзі у Страсбурзі та як відреагували в Європарламенті

Колишня прессекретарка Зеленського звинувачувала його у продовженні війни.

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Страсбург. Депутати Європейського парламенту, їхні радники та помічники з'їхалися на чергове пленарне засідання, де на порядку денному помітно постає російська загроза, зокрема – дезінформація та пропаганда, яка просякає країни континенту.

Допоки парламентарі розглядають звіт щодо ворожих інформаційних дій, ультраправа група "Європа суверенних націй", а точніше – її німецький осередок, представлений партією "Альтернатива для Німеччини" – планує захід за участі Юлії Мендель. Колишньої прессекретарки президента України Володимира Зеленського, проти якої всього кілька днів тому було введено санкції якраз за розповсюдження російської пропаганди.

Як пояснив у розмові з "Телеграфом" один із євродепутатів, заборонити політичній групі проведення будь-якої події фактично неможливо: Європарламент залишається передусім осередком демократії, де панує свобода слова та вираження думок. Не під запис щонайменше троє співрозмовників відверто охрестили сам факт проведення цього заходу "ганьбою".

16 вересня Юлія Мендель заявила, що їй заборонили вхід до будівлі парламенту, мовляв, через введені проти неї обмеження. Врешті вона виступила на заході від AfD, але онлайн-спіч пройшов без синхронного перекладу іншими мовами — привілею, який є стандартним для будь-яких подій у стінах інституції. Про що казала колишня прессекретарка президента, розповідає ексклюзивно наше видання.

Перед тим, як Мендель дали слово, своє бачення "миру для України та Росії" виклали представники "Альтернативи для Німеччини" – зокрема, співлідер політичної сили, депутат німецького Бундестагу Тіно Хрупалла.

Тіно Хрупалла (посередині). Фото "Телеграф"

Основна теза, яку просував політик – що від війни страждають насампереді "прості люди" як в Україні, так і в Росії.

"Ось уже майже п’ять років два європейські народи на нашому невеликому континенті взаємно знищують одне одного. Тут не йдеться про питання вини, адже всім нам зрозуміло, що Росія напала на Україну.

Але також усім має бути зрозуміло, що ця війна має передісторію, яка веде не лише до Москви, а й до Сполучених Штатів та Брюсселя", – сказав Хрупалла. Фактично ці слова — це спроба розмити кордони відповідальності та спотворити сприйняття РФ як агресора.

Німецький парламентар заявив, що і росіяни, і українці – "європейські брати", а війна, що триває – нібито братовбивча – й "приносить користь лише оборонній промисловості та інвесторам, передусім американським".

Вміло маніпулюючи цифрами, Хрупалла почав розповідати, як війна шкодить простим німцям, бо федеральний уряд продовжує надавати гроші Києву. Мовляв, саме фінансування підживлює продовження бойових дій. І жодного слова про те, що саме Володимир Путін відмовляється зупинити кровопролиття.

"У Німеччині бракує коштів для тих, хто їх потребує — пенсіонерів, хворих і сфери догляду. Бракує коштів на ремонт нашої інфраструктури, що занепадає. Їх бракує школам та університетам.

Їх бракує для представників робітничих професій та підприємств, з яких держава висмоктує всі соки, щоб спрямувати гроші на цю війну.

Ще більшої шкоди нам завдають санкції ЄС проти Росії, які мали незначний реальний вплив на неї. Вони руйнують нашу промисловість, нищать нашу торгівлю і завдають шкоди нашому ринку праці", – розповідав депутат. Нагадаємо, що зняття або принаймні пом'якшення санкцій – одна з вимог, яку просуває Кремль.

На думку ультраправого політика, війна та санкції вигідні Сполученим Штатам, "які можуть продавати [Європі] свій дорогий скраплений газ і нафту". Війна нібито також вигідна Китаю, "який може прив'язати до себе Росію та перебрати європейський ринок".

Натомість Юлію Мендель Хрупалло представив як "українську патріотку", яка "говорить від імені родин, які страждають у війні".

"Ми в Німеччині виступаємо проти продовження цієї війни шляхом постачання зброї та санкцій… Ми повинні повернутися до політики, заснованої на зближенні та діалозі. До політики, яка передбачає переговори на рівних. Замість того щоб демонізувати одне одного як абсолютне зло. Замість того щоб поглиблювати старі образи, винищувати одне одного та за будь-яку ціну доводити власну правоту", – заявив він.

Й врешті видав, що "поважає український, російський та власний народи" – і жоден із них не заслуговує на те, щоб "жертвувати ще роками безвиході заради інтересів вузького кола осіб", знову натякаючи на провину кого завгодно, але не Москви.

Далі слово взяв депутат Європейського парламенту Ганс Нойгофф, на запрошення якого Мендель і приїхала до Страсбурга. Примітно, що 2025 року він їздив до Росії на симпозіум "БРІКС — Європа". За кілька місяців після цього Нойгофф планував їхати до України у складі делегації оборонного комітету Європарламенту, однак українська сторона скасувала візит саме через присутність представника AfD.

Ганс Нойгофф. Фото Hungarian Conservative

"Дедалі більше голосів, у тому числі й в самій Україні, виступають за те, щоб досягти миру шляхом переговорів, а не через абсолютну непримиренність у всіх питаннях, які могли б зробити такі переговори можливими, зокрема й у питаннях військової підтримки та військового вирішення, спрямованого на те, щоб поставити Росію на коліна та зламати її волю. Найвизначнішим голосом, який пролунав у цьому контексті, є голос Юлії Мендель", – заявив Нойгофф.

Він пожартував, що найкращим рішенням Зеленського за весь час президентства було призначення Мендель прессекретаркою.

"Я прийшла сюди з єдиною метою — виступити на захист народу України. За свій народ. Я збираюся розповісти вам правду, яку ретельно приховують від світу. Я — донька України, і сьогодні я — її голос.

Я відрізняюся від багатьох голосів, які ви вже почули, тому що не отримую з цієї війни жодної вигоди. Я не будую на ній кар’єру. Я не отримую ані грантів, ані жодних переваг завдяки ній. Як і більшість українців, як і більшість європейців, американців та росіян, я лише втрачаю через цю жорстокість", – заявила сама Юлія Мендель.

Головна теза, яку просувала спікерка: мовляв, війна має закінчитися зараз, інакше – зміни, які ніколи не можна буде виправити. Себто Україна має якомога швидше йти на вимоги, які висуває Росія. Мендель забула згадати, що в Кремлі хочуть фактичної капітуляції української держави, а також сценарію, за якого Україна залишиться не лише ослабленою, а й незахищеною перед майбутніми загрозами.

"Україна та Європа знову й знову продовжують обирати погану війну замість поганого миру, ескалацію замість дипломатії", – заявила вона.

Так, вона розповіла кілька особистих історій – зокрема, про 3-річну доньку, яка "ніколи не знала життя без війни" й після чергового російського удару злякалася, що ракета влучить у її садочок. Також про батьків, які продовжують працювати лікарями на Херсонщині. Також – про багатьох українських дітей, які не мають доступу до належної освіти.

Здавалося, що Мендель дійсно викладає складну картину щоденного життя в Україні та озвучує багато болючих точок, зокрема, зростання рівня бідності у державі, демографічну кризу, економічні проблеми, корупційні скандали, конфлікти громадян з ТЦК тощо. Однак дуже плавно та маніпулятивно все зводилося до думки – якщо не закінчити війну зараз (тобто не піти на російські умови) – Україна втратить людський капітал та взагалі – все.

Фото "Телеграф"

Врешті Мендель перейшла до критики колишнього шефа й повідомила, що Володимир Зеленський нібито відхилив усі мирні домовленості, які були можливі. Згадала про Стамбульські домовленості (про те, що відбувалося на переговорах, "Телеграфу" нещодавно розповідав ексголова МЗС Олексій Резніков), формулу миру, план перемоги, й зрештою — Коаліцію охочих.

Знову ж таки, з її вуст не пролунало, що саме Росія вперто відмовляється від будь-яких кроків до миру чи хоча б припинення вогню — попри систематичні пропозиції з українського боку.

Врешті колишня прессекретарка звела все до думки: хоч Путін і почав війну, начебто саме Зеленський не хоче її закінчувати. А потім дійшла до звинувачень і в бік партнерів України. За її словами, кожного, хто намагався говорити з Путіним, "переслідували й таврували як проросійського" — від прем'єра Угорщини Віктора Орбана до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

"Росія розпочала цю війну. Але саме лобісти війни підтримують її продовження — ті, хто на ній заробляє", – заявила спікерка.

Врешті Юлія Мендель заявила: хоч можливості для "негайної дружби" з Росією немає, вбивства мають припинитися.

"Росію можна стримувати й не допустити повторення такої агресії — не за допомогою війни, а за допомогою розуму, дипломатії та людяності".

Звісно, жодної згадки про необхідність військових гарантій безпеки, які мають зупинити РФ від повторення агресії. Лише примарні заяви про людяність по відношенню до агресора.

Мендель почала описувати колишнього боса як "хаотичного і повністю зосередженого на собі". Та навіть анонсувала випуск книги, у якій хоче розповісти, яким є Зеленський, "коли камери вимикаються". Іронічно (м’яко кажучи), що все це пролунало від автора книги про Зеленського "Кожен із нас — президент".

Модератором дискусії виступав євродепутат Нойгофф. Право поставити запитання він надав запрошеним гостям із перших рядів: своїм однопартійцям, представникам інших ультраправих сил та решті однодумців, які повністю поділяли їхній порядок денний.

Юлія Мендель, звісно ж, виступила з лестощами на адресу ультраправих сил, які набирають популярності у Європі. Нібито лише вони можуть відновити дипломатію. Врешті – лише праві можуть організувати діалог між українцями, які хочуть миру, та Росією.

"Тож я сподіваюся, праві сили, які закликають до миру на континенті й розуміють, що європейським країнам насамперед потрібен мир заради стабільності, економічного відновлення та зміцнення, стануть тими, хто відновить дипломатію, яка, відверто кажучи, мертва, і хто допоможе Америці, наприклад, із гарантіями безпеки. Я зараз не говорю про введення військ. Давайте говорити про економічні гарантії", – сказала вона.

Подібні заяви та риторика під прикриттям "мирних ініціатив" є небезпечною спробою сформувати альтернативний порядок денний у центрі європейської політики. Маскуючись під "голос народу" та відстоювання "здорового глузду", ультраправі сили разом із залученими спікерами на кшталт Мендель фактично просувають наративи, вигідні Кремлю.

Замість реального пошуку справедливості та безпеки відбувається підміна понять: агресора виводять із-під відповідальності, а європейську підтримку подають як щось, що заважає миру. У результаті під виглядом пошуку діалогу на міжнародній арені легітимізуються проросійські тези.

Особисто мені, як людині родом з Покровська Донецької області, яка через Володимира Путіна та Росію втратила рідних, друзів і власний дім, було неймовірно важко спостерігати за дійством у Страсбурзі. Коли людський біль, невимовні втрати та зламані долі цинічно перекручують на користь Москви, це перестає бути політичною дискусією чи пошуком альтернативних думок. Це пряма зневага — до пам'яті тих, чиє життя забрала війна, до кожного, хто втратив усе, і до тих, хто в ці хвилини продовжує боротьбу за вільне майбутнє України.

Агресор прагне знищити нас не лише ракетами й дронами, а й брехнею в міжнародних інституціях. І дозволити підмінити поняття, віддавши право говорити від нашого імені тим, хто підігрує ворогу. Саме тому важливо називати речі своїми іменами й не давати кремлівській пропаганді жодного шансу маскуватися під боротьбу за мир.