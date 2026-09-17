Дружина з Росії та заступник із OnlyFans: що відомо про в.о. генпрокурора Ковальського

До нового призначення чиновник очолював структуру у Хмельницькій області.

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Тимчасово виконуючим обов’язки генерального прокурора в Україні призначено керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.

Відповідний документ було опубліковано на сайті президента України 17 вересня.

"Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов’язків Генерального прокурора", — йдеться у документі.

Антон Ковальський

Зазначимо, що попереднього генпрокурора Руслана Кравченка президент звільнив 15 вересня — після того, як Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка.

Ковальський у період з вересня 2020 року до жовтня 2021 року був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року його призначили керівником Чернівецької обласної прокуратури.

З 1 липня 2025 року був головою Хмельницької обласної прокуратури.

Антон Ковальський

Як пише ЦПК, більшу частину майна Ковальського зареєстровано на ім’я родичів, а його дружина — успішна бізнес-вумен, яка народилася в Росії.

З 2011 року, тобто з моменту покупки, і до 2022 року прокурор вказував, що їздить на Volkswagen Polo, зареєстрованому на ім’я його брата.

З 2018 року Ковальський та його родина використовують квартиру у Вінниці площею 79 квадратних метрів. Квартира, зареєстрована на ім’я його матері, використовувалася родиною прокурора одразу після покупки. Тобто, як пише видання, фактично вона була придбана спеціально для потреб сім’ї прокурора.

"Водночас постає питання про джерело засобів матері, яка працювала в психоневрологічній лікарні. У 2019 році її дохід без податків становив 51 тисячу гривень; 2020 року — 72 тисячі гривень; 2021 року — 122,5 тисяч гривень. У ці роки заощаджень не було, тому незрозуміло, як такий дохід міг бути використаний для покупки квартири", — йдеться у матеріалі.

Також у статті зазначається, що з 2022 по 2025 рік Ковальський, його дружина та двоє дітей мали тимчасовий захист та право проживання в Румунії.

Один із його заступників — Максим Кутерга. Судячи з розслідування hromadske.ua, у 2019 році він не пройшов атестацію та був звільнений із прокуратури. А у 2020 році він продовжив атестацію через ОАСК та отримав компенсацію у розмірі понад 300 тисяч гривень. Лише у 2024 році Кутерга та його дружина придбали майно на суму близько 325 тисяч доларів (понад 13 мільйонів гривень). До речі, свекор Кутергі, який потрапив під підозру НАБУ, втік з України до Російської Федерації і був заочно засуджений за колабораціонізм до 8 років позбавлення волі.

Ще один підлеглий — прокурор Хмельницького обласного прокурорського управління Антон Вендель, якого нещодавно звільнили через обліковий запис на OnlyFans.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НАБУ завершило справу проти IT-спрута, який займався кадровими призначеннями у вищих ешелонах влади.